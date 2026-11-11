Rescatan el legado teatral de Gustavo Enríquez con ‘Titiricuentos para gente nueva’

La imaginación como una herramienta para transformar la realidad y el teatro como un espacio para dar voz a quienes pocas veces son escuchados fueron parte de las reflexiones durante la presentación del libro “Titiricuentos para gente nueva”, del dramaturgo Gustavo Enríquez, en el Pabellón Juvenil de la Feria Internacional del Libro de Culiacán.

La actriz y bailarina Karla Lim y el titiritero Fernando Mejía, director de Guiñoleros de la UAS, compartieron sus experiencias y recuerdos sobre el autor, fallecido el 6 de noviembre de 2023, quien desarrolló en Sinaloa más de 30 años de trabajo como dramaturgo, director y maestro.

Originario de Chihuahua, Enríquez estuvo vinculado a la UAS, el Instituto Sinaloense de Cultura y la Escuela de Artes José Limón, además de fundar el grupo teatral Agua Viva.

Para Karla Lim, sus textos invitan a recuperar la capacidad de asombro y reconocer el valor de la imaginación como una forma de transformación personal y colectiva.

“Los niños imaginan, inventan, crean mundos y esos mundos imaginarios no son inútiles. Son precisamente lo que muchas veces nos permiten imaginar un mundo diferente al que tenemos”, expresó.