Rescatan el legado teatral de Gustavo Enríquez con ‘Titiricuentos para gente nueva’

La imaginación como una herramienta para transformar la realidad y el teatro como un espacio para dar voz a quienes pocas veces son escuchados fueron parte de las reflexiones durante la presentación del libro “Titiricuentos para gente nueva”, del dramaturgo Gustavo Enríquez, en el Pabellón Juvenil de la Feria Internacional del Libro de Culiacán.
La actriz y bailarina Karla Lim y el titiritero Fernando Mejía, director de Guiñoleros de la UAS, compartieron sus experiencias y recuerdos sobre el autor, fallecido el 6 de noviembre de 2023, quien desarrolló en Sinaloa más de 30 años de trabajo como dramaturgo, director y maestro.
Originario de Chihuahua, Enríquez estuvo vinculado a la UAS, el Instituto Sinaloense de Cultura y la Escuela de Artes José Limón, además de fundar el grupo teatral Agua Viva.
Para Karla Lim, sus textos invitan a recuperar la capacidad de asombro y reconocer el valor de la imaginación como una forma de transformación personal y colectiva.
“Los niños imaginan, inventan, crean mundos y esos mundos imaginarios no son inútiles. Son precisamente lo que muchas veces nos permiten imaginar un mundo diferente al que tenemos”, expresó.
Al referirse al título, consideró que la gente nueva somos quienes descubrimos una obra y nos permitimos mirar la vida desde otras perspectivas.
“No es un libro para niños, es un libro para recordarnos que seguimos siendo niños y que podemos seguir creando”, afirmó.
También compartió lo que ha significado para ella interpretar a Alma, en la obra “Donde el arcoíris toca la Tierra”, personaje que describió como el héroe que cada persona representa en su propio camino de vida.
Por su parte, Fernando Mejía recordó que Enríquez llegó a Culiacán alrededor de 1988 y rápidamente se incorporó al movimiento teatral sinaloense. Trabajó en distintas instituciones, entre ellas Cobaes, donde fue director de Cultura e impulsó grupos y montajes con estudiantes.
“Cualquier escenario era ideal para él. O sea, una calle, una plazuela, una comunidad, eran espacios donde podía hacerse teatro”, recordó.
Destacó también su compromiso con los niños y sectores vulnerables, pues trabajó con jornaleros agrícolas, niños de la calle y personas en centros de rehabilitación, experiencias que alimentaron su dramaturgia.
Sobre “Titiricuentos para gente nueva”, explicó que sus historias se alejan de las moralejas convencionales y presentan personajes que reflejan distintas realidades sociales.
“Es una propuesta enriquecedora, que no termina con una moraleja, que sus personajes no son políticamente correctos”, señaló.
En sus páginas aparecen piratas, brujas, hadas, princesas y niños marginados, abandonados o víctimas de explotación, a través de los cuales el autor plantea cuestionamientos sobre la injusticia y la discriminación.
Mejía subrayó que el teatro de títeres tampoco debe considerarse exclusivo del público infantil, pues tiene una dramaturgia propia y posibilidades para abordar historias complejas.
Finalmente, agradeció a Editorial UAS por recuperar esta obra y publicarla en formato digital, permitiendo que nuevas generaciones conozcan el trabajo de Gustavo Enríquez y su legado en el teatro sinaloense.