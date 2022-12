Olvidarás el fuego es la primera novela que narra la historia y tragedia de los Carvajal y la suerte que corrieron sus manuscritos y Memorias, hallados en 2016 en una casa de subastas en Nueva York, tras haber sido robados del Archivo General de la Nación.

Es la historia silenciada a lo largo de cuatro siglos del Éxodo Sefardi de España y Portugal, y de los esfuerzos para sobrevivir a migraciones, epidemias, huracanes, guerras, intolerancia, torturas, intrigas políticas y traiciones.

En ella, Riveros lleva a los lectores al año 1596, en que un espectáculo atroz fue presenciado por miles de personas en la Alameda Central de la Ciudad de México: tras ser perseguido y torturado, el joven poeta, comerciante y lider religioso Luis de Carvajal, alias “Joseph Lumbroso”, fue quemado en la hoguera junto con su madre, dos de sus hermanas y cinco miembros de su comunidad, condenados por la Inquisición como herejes judaizantes.

En sus comentarios, el académico Samuel Ojeda destacó que se trata de una novela histórica, posible gracias a la recuperación de un expediente que estaba en el archivo de la nación.

“Este texto aparece en el epicentro de los recursos narrativos de Gabriela Riveros, acompañados de una escrupulosa inspección por lugares espacios ambientes y huellas de los Carvajal en el país, por eso la novela tiene una altísima manufactura, donde la imaginación, la observación del pasado, constituyen un texto donde lo metafórico y hasta lo simbólico, que es el fuego”, aseguró.

Elizabeth Moreno destacó que esta novela fue ganadora del Premio Bellas Artes 2022 y a unos meses de haber sido publicada ya tiene una segunda impresión.

“Es una de las mejores novelas que se han escrito en la literatura mexicana, de gran manufactura, porque después de haberla terminado, el lector no puede ser el mismo, es una novela que te provoca muchos sentimientos y también reflexión en torno a la condición humana”, aseguró.

“Esta novela ha sido tan cuidadosamente tejida que parece una filigrana verbal, porque se despliega el oficio maduro de la autora en la narrativa, pero también su condición y oficio de poeta. Narra un asunto antes no tocado en literatura o al menos no así, que es el destino de los sefardíes, que llegaron a la Nueva España con propósito de huir de la inquisición”.

Recomendó su lectura porque muestra la historia del otro, del que no se tolera porque se piensa o se es diferente a nosotros.

“Es un libro que revela una barbarie, una conducta del ser humano frente a aquellas diferencias que no acepta. Si a ellos los despojaron de su condición de personas convirtiéndolos en herejes, penitentes, pervertidores, satánicos, ahora en esta época los otros son los gays, los indios, los negros, las mujeres, los pobres, los prietos, los gordos, autistas, los que no comparten ideología incluso los que no portan correctamente el velo, como ocurre en los países árabes”.

El escritor Eduardo Antonio Parra señaló que la Inquisición Española fue la que menos quemó mujeres y que los quemaderos de brujas eran los protestantes, los holandeses, ingleses, alemanes.

“En España no estaban tan preocupados por las brujas, les interesaba más las herejías y sobre todos los judíos, el año del descubrimiento de América expulsan a los judíos y a los musulmanes”.

Consideró que actualmente estamos viviendo una época muy inquisitiva y deberían enterarse, leyendo esta novela, cómo funcionaba la Inquisición para seguir con esta cultura de que si no piensas igual que yo te echo par afuera, te condeno, pues la idea es que cada quien tiene derecho a pensar como quiera.

“La novela es un novelón, pero en ningún momento es pesada, se va como agua, uno se mete en el interior de la familia Carvajal, entiende cómo funcionaba una familia judía cuando tenía que ocultar sus creencias”.