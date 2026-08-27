$!Resignifican jóvenes a Sinaloa a través del arte en La Casa del Maquío

¿Dónde comienza la raíz?, es la pregunta que niños y jóvenes buscan responder a través del arte en la exposición ‘Donde nacen nuestras raíces’, que se inauguró en La Casa del Maquío.

La exposición colectiva impulsada por la organización juvenil Supernova Sinaloa, reúne el trabajo de más de 40 niños y jóvenes que plasman su visión personal sobre el entorno de Sinaloa, a través del arte y la fotografía.

Durante la inauguración, Arturo García Arroyo, director estratégico de operaciones de Supernova, destacó que pequeñas, medianas y grandes voces que habitan en nosotros pueden ser raíces, pues no son únicamente aquello que permanece bajo la tierra.

“Una raíz también puede ser una pregunta, una historia que alguien decide contar por primera vez o una memoria que vuelve a encontrar su lugar.

Al dar la bienvenida al público y los artistas, agradeció a los aliados estratégicos, a cada una de las personas e instituciones que sumaron su esfuerzo para hacer posible esta experiencia.

Andrea Vega, en representación de la Casa del Maquío, expresó su gusto por dar la bienvenida a este espacio en donde desarrollan el liderazgo en los jóvenes para tener una sociedad más participativa y socialmente responsable.

“Hoy nos enorgullece inaugurar En donde nacen nuestras raíces, una exposición colectiva que nace del talento, la iniciativa y la colaboración del equipo de Supernovas, proyectos impulsados por jóvenes líderes de la Casa del Maquío. Aquí celebramos mucho más que una muestra artística, celebramos la capacidad de las y los jóvenes para crear espacios de encuentro, de diálogo y expresión”, dijo.

“Espacios donde el arte se convierte en un puente que conecta ideas, experiencias y comunidades. Esta exposición es el resultado de la gestión cultural realizada por jóvenes que creen en el poder de la creatividad para transformar realidades y abrir oportunidades para artistas locales. Aquí cada obra es una voz, una historia y una invitación a mirar nuestro entorno desde nuevas perspectivas”.

Y luego de una actividad interactiva en Kahoot, en la que a los ganadores los premiaron con pases para el cine, Nuvia Romero, Casandra Urías, Karla Gallardo, Nadia Rubio y Paulina Gastélum, del Eje Visual Espacial de Supernova, explicaron las dinámicas de los talleres, para llegar al resultado final de la exposición.

Supernova es una organización juvenil que busca potenciar el talento de los jóvenes a través de espacios seguros, basándose en las ocho inteligencias de Howard Gardner.

Recordaron la primera reunión que tuvieron y las ideas que surgieron para la exposición, desde apoyar a los animales, enaltecer el alma y la paz, formar espacios seguros para jóvenes y así surgió Donde nacen nuestras raíces.

Luego se unió Nadia Rubio, quien apoyó con la curaduría y museografía.