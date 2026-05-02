Resolvamos la cuestión de fondo

Imposible recuperar la seguridad, la tranquilidad y el progreso económico si la ciudadanía no recupera su poder... el que ha cedido con su apatía.

Las cosas de fondo

¿De qué sirve construir nuevos canales de riego si no se cambian las aguas contaminadas que circulan en ellas? Esta es la cuestión.

La solución requiere salir del paradigma, vencer el miedo y hacer lo inédito. Es decir, que los ciudadanos asumamos nuestra responsabilidad cívica y tomemos acción unidos para permitir un buen gobierno y dejemos de delegarlo a quienes sabemos que lo arruinan. O sea: cambiar la forma de gobernarnos, herencia de largas décadas, y hoy está en una profunda crisis, ya insostenible: las balas están amenazando a cualquiera.

Los cambios actuales que están sucediendo por presión de EEUU al status quo del país eran muy ansiados y son buenos, pero no serán suficientes.

No vendrán a salvarnos

EEUU no vendrá ni nos resolverá la forma de gobernarnos, eso sí está impidiendo las serias amenazas a su seguridad nacional por el narco terrorismo, el fentanilo que mata a su juventud, asegurando sus fronteras, sus inversiones, el comercio que les interesa, e impedir que el terrorismo se instale en su país vía México, entre otros.

Aquí el poder sigue en manos de los mismos y entre ellos hacen sus cambios con personas incapaces, preferidas por su docilidad para seguir mandando tras bambalinas. Un estilo impuesto por Palenque, lo que les provoca rigidez y poca prontitud de respuesta, además los narcos terminan imponiéndose provocando un serio caos insostenible.

Imposible continuar

El país ya no puede soportar los costos colosales ni tantísimas vidas de este régimen. Ellos están unidos con un fin: apoderarse del país para seguir saqueándolo, instalar una dictadura disfrazada de democracia, asociados con el narco como brazo ejecutor y para mantenerse en el poder a cambio de darles libertades, mientras someten a la gente usando el miedo para que no se atreva a sublevarse. Por eso simulan el ataque a fondo de la violencia.

Seguir un modelo obsoleto

No se trata de incapacidades, que por supuesto las hay, sino de continuar con el modelo socialista tipo Venezuela, Cuba y Nicaragua. Los espías cubanos, venezolanos y rusos han hecho bien su trabajo aquí hasta que se les apareció Trump. Se necesitan acciones contundentes para derribarlos, ellos llegaron para quedarse, por eso cambiaron la constitución, los congresos, los valores y los libros de texto, entre otras cosas.

Por increíble que parezca México está en el último lugar de la economía de América, por debajo de Nicaragua, Cuba, Haití y de Venezuela, (1er trimestre del 2026 vs el último)

¿Por qué?

Porque están concentrados en mantener el poder, se adelantan a las próximas elecciones y porque saben bien que “entre más pobres más votan por nosotros”. La pobreza es intencional y también por defecto, como la incertidumbre jurídica, la violencia, y otros factores más internos que externos.

Desafían a Trump yendo a España con “los países desalineados”, entorpecen la petición de extraditar a los solicitados cuando el Tec Mex está en ciernes ¿De verdad les interesa el tratado y el progreso de México?

No despilfarrarían tanto dinero en obras inútiles ni en regalarles tanto petróleo y otros bienes a Cuba, cuando aquí la inflación ha causado que comer sea un 67% más caro desde 2018 (ITESO, El Financiero 26,04, 2026), además la violencia sube los costos.

El armazón estructural de este régimen se construyó con promesas que engancharon, con mentiras, con asociaciones delictuosas, comprando voluntades, con el adoctrinamiento mañanero, dividiendo a la ciudadanía, comprando a los generales, saqueando los fondos al eliminar las instituciones democráticas y poniendo a sus incondicionales..

Cimientos en el lodo

Naturalmente estos cimientos no pueden sostener ninguna estructura porque están cimentados en el lodo. La condición humana en sí misma busca la verdad, la libertad, el progreso y sentirse bien moralmente. Ningún sistema perdura si atenta contra estos derechos humanos porque violenta los deseos de ser felices y de vivir en paz con la conciencia tranquila.

Esto no son palabras bonitas, ni ingenuidad, ni niega la realidad. Es muy sencillo, el que roba poco y asesina antes lo metían al bote, ahora anda suelto; al que roba mucho lo cuidan si reparte, y al que permite robar en gran escala lo hacen socio... mientras no los amenace ni traicione.

El régimen empeora

Así como aquella película “La sociedad de los poetas muertos”, ahora existe “La sociedad de los villanos vivos”. Imposible vivir en paz y que el país prospere así. La KGB sostuvo por décadas a la URSS, ahora ese favor lo hacen aquí los narcos y el espionaje que quieren meter a toda costa.

Pero resulta que ni entre ellos se aguantan, lo que hace más inestable el “desgobierno”. Mientras la estructura del régimen se resquebraja, los narcos andan sueltos aunque llegue más ejército a la ciudad, aquí son bien recibidos, el problema son las órdenes que traen.

Asimilémoslo, este régimen ya no puede sostenerse y empeora peligrando todos. Esperar con miedo no es la solución, buscar mártires tampoco, solo la unión ciudadana puede hacer los cambios recuperando el poder que ha cedido. Retomemos las riendas del país, no merece que los delincuentes lo hagan a su antojo.

Los EEUU no resolverán el mal gobierno, no lo han hecho en Venezuela. Lo tenemos que hacer nosotros ¡por el bien de todos!