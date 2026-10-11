Respaldará la UAS la primera Feria del Libro de Concordia con arte y donación de ejemplares

Con un programa de actividades artísticas y culturales, la participación de alrededor de 40 estudiantes y la donación de libros, la Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de la Unidad Regional Sur, respaldará la primera Feria del Libro de Concordia, con el propósito de acercar la lectura y las expresiones artísticas a la comunidad.

Marisol Reyes Portillo, secretaria académica de la Unidad Regional Sur, destacó que la participación de la institución busca contribuir a la formación integral de niñas, niños y jóvenes, mediante espectáculos que combinan el entretenimiento con la promoción de la lectura.

“Nosotros como universidad tenemos el compromiso de poder darles a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a toda la sociedad sinaloense, mazatleca y en este caso en Concordia ese respaldo”, expresó.

La programación de la Feria de Libro concordense que se efectuará del 15 al 17 de octubre, reunirá a estudiantes de la Licenciatura en Artes, integrantes de Teatro Joven y del área de Extensión de la Cultura, provenientes de Mazatlán, así como al grupo de danza de la preparatoria de Concordia.

En total, se contempla la participación de aproximadamente 40 jóvenes en distintas presentaciones.

Entre las propuestas se encuentran los zanqueros, el espectáculo “El Gran Show”, con actos de magia y payasos, además de obras de teatro, coreografías y presentaciones musicales.

Las actividades estarán dirigidas principalmente al público infantil y juvenil de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria.

Reyes Portillo señaló que estos espectáculos buscan despertar el interés de los asistentes por los libros mediante dinámicas que permitan combinar la diversión con el acercamiento a la cultura.

“Qué más que unirnos a esta gran primera Feria del Libro de Concordia”, manifestó, al subrayar la importancia de sumar esfuerzos para impulsar la educación y contribuir al desarrollo de la sociedad.

Donará UAS libros

Como parte de su participación, la UAS instalará un módulo de Editorial UAS, donde se exhibirán publicaciones de esta casa de estudios, entre ellas obras de investigadores y científicos universitarios.

La institución también realizará una donación de ejemplares que serán entregados a los asistentes mediante dinámicas interactivas durante la feria.

Mientras que otra parte se destinará a la coordinación del encuentro literario, que posteriormente integrará paquetes para distribuirlos en distintas unidades educativas de Concordia.

Aunque Reyes Portillo indicó que todavía no se cuenta con la cifra exacta de libros ni con el monto total de la donación, precisó que los ejemplares ya comenzaron a recibirse para su revisión y organización.

La secretaria académica reiteró que la universidad busca mantener su vinculación con los municipios sinaloenses mediante iniciativas que fortalezcan la educación, el arte y la cultura, más allá de las actividades académicas.

“Estamos convencidos que la educación es lo mejor que tenemos para poder hacer estos cambios positivos”, afirmó.

Con esta colaboración, la Unidad Regional Sur se suma a los esfuerzos para impulsar la primera Feria del Libro de Concordia, con actividades para distintos públicos y publicaciones que podrán enriquecer el acervo de instituciones educativas del municipio.