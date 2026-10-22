Restauran ‘El Grito’, obra de la artista sinaloense Rosa María Robles

La intervención de la escultura, que simboliza la dificultad de hacer escuchar una voz frente a la violencia y la censura, fue celebrada con la comunidad artística y cultural. Robles Montijo expresó satisfacción por la iniciativa impulsada por el director general del instituto.

La escultora Rosa María Robles Montijo restauró El Grito , su emblemática pieza ubicada en el Instituto Sinaloense de Cultura, once años después de su develación en Culiacán. La obra un llamado a la libertad de expresión, fue recuperada durante el Festival Cultural Sinaloa.

El Grito, develada en noviembre de 2015, representa una cabeza con grandes ojos y una lengua desgarrada, que evoca la dificultad de hacer escuchar una voz frente a la violencia y la censura. Desde su creación, la obra se convirtió en una referencia del arte sinaloense por su fuerza expresiva y significado social.

“Una ciudad con esculturas bien cuidadas da una buena imagen”, expresó Rosa María Robles Montijo, escultora de la obra, quien agregó que colocar una pieza en un espacio público implica una responsabilidad compartida para su conservación. La artista explicó que, al trabajar sobre la pieza, advirtió daños no evidentes, confirmando la necesidad de intervenirla.

El encuentro reunió a artistas, creadores y representantes de la comunidad cultural en las instalaciones del Instituto Sinaloense de Cultura. Acompañaron a Robles Montijo, Rodolfo Arriaga y José Alfonso Flores Carrasco, director y jefe de la Dirección de Programación Artística del instituto, respectivamente.

Flores Carrasco, reconoció la trayectoria de la escultora, su compromiso artístico y la fuerza expresiva de su obra. Su participación dio paso a un encuentro de camaradería y reconocimiento.

Rodolfo Arriaga, director del Instituto Sinaloense de Cultura, recordó su participación en la inauguración de la obra cuando era director de Cultura Municipal. Destacó la trayectoria de Robles Montijo y la relevancia de la pieza, la cual trasciende fronteras.

Asimismo, Arriaga señaló que la escultura representa una búsqueda permanente de libertad de expresión, justicia y respeto a los derechos humanos.

Robles Montijo agradeció la sensibilidad de Juan Salvador Avilés, director general del Instituto Sinaloense de Cultura, por impulsar la iniciativa desde años atrás, así como la disposición de quienes concretaron el proyecto.

La escultora agradeció a quienes colaboraron en los trabajos, entre ellos Gregorio, maestro albañil, que participó en labores de la base de la escultura. También a Juan y Andrés, quienes contribuyeron en las tareas de reparación y sellado. La dimensión de la obra requirió el apoyo de este equipo.

El tratamiento aplicado permitirá prolongar la conservación de la pieza durante los próximos años. No obstante, será necesario mantenerla bajo observación y atender el desgaste natural de los materiales.

La trayectoria artística de Robles Montijo se ha caracterizado por una mirada crítica sobre la realidad, abordando temas como la violencia, el dolor, la memoria, la desigualdad y los derechos humanos.