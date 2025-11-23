Resuena la memoria y la música con el estreno de ‘Flor de tres raíces’

Las voces, recuerdos y raíces de la música mexicana florecieron en el escenario de Casa Haas, con el estreno de “Flor de tres raíces”, obra musical escrita y dirigida por Eduardo Tapia, un homenaje teatral a tres iconos cuya voz definió una época: Lola Beltrán, Lucha Villa y Chavela Vargas.

El espectáculo, acompañado por el Mariachi Occidental de Mazatlán, recuperó la grandeza del repertorio de José Alfredo Jiménez a través de un encuentro imaginado entre estas tres intérpretes, quienes compartieron escenario, emociones y confesiones en un espacio atemporal.

Un recorrido por sus vidas y sus canciones

La obra hiló recuerdos y momentos decisivos de Lola, Lucha y Chavela mediante interpretaciones cargadas de fuerza y sensibilidad. Cada escena se entrelazó con algunos de los temas más emblemáticos del compositor guanajuatense, entre ellos: “Un mundo raro”, “El último trago”, “La media vuelta”, “Cuando el destino”, “Qué bonito amor”, “Amanecí en tus brazos”, “Ella”, “La retirada”, “Que te vaya bonito”, “No me amenaces”, “La noche de mi mal”, “Si nos dejan” y “El rey”.

Las interpretaciones de Rode Ríos (Chavela), Gabriela Gordián (Lola) y Karla Esqueda (Lucha Villa) lograron capturar la esencia de estas voces inmortales. Mientras tanto, el propio Eduardo Tapia dio vida a un José Alfredo profundamente humano, nostálgico y entrañable.

Un mariachi que hizo vibrar cada recuerdo

El Mariachi Occidental de Mazatlán elevó el montaje a un territorio emocional único. Cada nota reforzó la atmósfera íntima del espectáculo, permitiendo que el público reviviera la grandeza de estas canciones desde un nuevo ángulo teatral.

Homenaje femenino en vísperas de una fecha histórica

Presentada en temporada del aniversario de la Revolución Mexicana, la obra adquirió un simbolismo especial al recordar que estas mujeres —en tiempos difíciles para la figura femenina en el espectáculo— rompieron barreras, consolidaron su arte y llevaron el nombre de México al mundo.

“Flor de tres raíces” trascendió como algo más que una puesta en escena, fue un tributo a la fuerza femenina, a la memoria cultural de México y al poder transformador de la música, presentado en uno de los recintos históricos más queridos de Mazatlán.

Con este estreno, Voce Estudio Vocal y Eduardo Tapia ofrecieron una noche profundamente emotiva que celebró tres voces que siguen floreciendo en el corazón del público.