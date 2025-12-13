Resuena la Novena de Beethoven con un mensaje de esperanza para Sinaloa

Con la letra original de la “Oda a la Alegría” adaptada a las circunstancias que vive hoy Sinaloa, y escrita por la soprano Wendy García, la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes ofreció la primera de dos funciones de su programa “Un canto por la paz”, con la Novena Sinfonía “Coral” de Ludwig Van Beethoven, en el Teatro Pablo de Villavicencio, bajo la batuta del maestro Alexandre Da Costa, director titular.

El programa, que intercaló poemas de autores sinaloenses como Mario Bojórquez y Rosa María Peraza entre movimientos, comenzó con el primer movimiento, el solemne “Allegro ma non troppo, un poco maestoso”. Le siguió el enérgico “Molto vivace (Scherzo)” del segundo, con sus timbales vibrantes y ritmo de vértigo, para después discurrir mansamente por el cadencioso tercer movimiento: “Adagio molto e cantabile”.

Finalmente, llegó el esperado “Finale: Presto — Allegro assai”, que es la parte coral con el famoso poema de Schiller. Esta vez, el poema fue adaptado por la pluma de la soprano Wendy García a la realidad de Sinaloa y convertido en un llamado a la vida y un mensaje de esperanza. Wendy leyó el nuevo texto antes de iniciar el cuarto movimiento.

El barítono Marco Antonio Rodríguez inició la parte vocal con los primeros versos: “Hermanos, el alma calmemos. / ¡Unidas nuestras voces, llegarán más lejos! / Clamemos todos: ¡Basta! ¡Basta!”

A su voz se sumaron las del tenor José Manuel Chú, la mezzosoprano Oralia Castro y la soprano Perla Orrantia: “Canten todos: con fervor / unidos la paz recuperaremos. / Amor y esperanza en Sinaloa respiraremos. / Campos, playas, las calles vivas. / Todo el silencio acabará. / Vuelvan la alegría y libertad a nuestras vidas”.

Como un rugir de muchas aguas, las voces múltiples del Taller y Coro de la Ópera de Sinaloa del ISIC y del Coro Universitario de la Facultad de Artes de la UAS les siguieron: “Recuperemos la confianza de vivir en libertad. / Todos tenemos el derecho de vivir en fraternidad. / ¡Despertemos! Somos uno solo. / Hay dentro de todos, la grandeza de crear. / Esta es nuestra tierra; reclamemos / nuestro derecho a amar”.

Y al final, cuando los nubarrones parecieron disiparse, el coro cerró con un mensaje de certeza: “¡Ah! Ya no hay miedo ni angustia, / brilla nueva realidad... / Esta tierra es nuestra, ¡Sí! / La oscuridad caerá. / La adversidad nos hizo fuertes. / Abracemos la esperanza. / Se disipa la penumbra”.

Al término de la función, el público ofreció un largo aplauso entre ovaciones, visiblemente emocionado por la presentación. El impacto fue notable, sobre todo porque la nueva letra habló directamente a la situación que padece la ciudadanía, poniendo toda la majestuosidad de esta gran obra al servicio de la esperanza.

Este domingo 14 de diciembre

La función se replica este domingo 14 a las 12:30 horas en el Teatro Pablo de Villavicencio, con boletos a la venta a un costo de solo cien pesos.