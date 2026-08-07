Retoman pequeños el Club de Lectura con historias de fantasía

Luego de unos días sin verse, el Club Pequeños Lectores de la Biblioteca “Rosa María Peraza”, perteneciente al Instituto Municipal de Cultura Culiacán, retomó la lectura de obras literarias maravillosas coordinados por el bibliotecario Ildefonso Núñez.

“En una torre muy alta, en un bosque muy profundo, un padre y su hija hablaban sobre pelos”. Ella estaba harta de que le exigieran tener una melena larga, larga, larga. Él, su papá y Rey, le exigía que como princesa se dejara crecer la cabellera, hiciera una larga trenza y la lanzara por la ventana para que un gallardo príncipe la rescatara de su encierro.

Los pequeños lectores quedaron atrapados por el cuento de “Rapunzel con piojos”, porque no era la historia clásica de la princesa que es rescatada por un príncipe que sube por su trenza hasta la torre más alta. Aquí había un problemita.

El castillo se vio infestado por piojos, que cómodamente anidaron en la melena de Rapunzel. Entonces el Rey solicitó a sus súbditos que le ayudaran a expulsar los piojos de su hija. Pero ni las pócimas, ni los espadachines, ni Blancanieves con su batallón de limpieza, ni el rayo congelador de la Reina de las Nieves, ni el diminuto Garbancito pudieron acabar con la plaga.

Con los ojos bien abiertos, imitando la voz de un mendigo, el cuentacuentos Ildefonso, relató que este personaje tenía un buen truco para conseguir que los piojos se fueran.

Como último recurso, el Rey aceptó y el mendigo se convirtió en el famoso Flautista de Hamelin quien interpretó una bella melodía con su flauta y los piojos hipnotizados simplemente se fueron. Y colorín colorado los piojos se han esfumado.

Divertidos con la historia, los integrantes del Club Pequeños Lectores haciendo gestos y tomándose los cabellos, posaron para la foto del recuerdo.