$!Retrata Guillermo Gallardo la realidad cruda y violenta en su literatura

Al escribir Camila, la rebelión, Guillermo Gallardo no escapa de su oficio de periodista y retrata una realidad cruda y violenta que se vive actualmente en el país, pero aseguró que se trata de una historia de ficción y así la quiere dejar.

“Esta novela me hizo construir personajes reales, no ficticios, en cada pasaje me hizo construir personajes, y de alguna manera construí a partir de un texto esos personajes reales existen, están y con los que compartimos algunos momentos con ellos”, apuntó.

El también artista compartió que su hermano fue asesinado de una manera cruel sin tener responsabilidad, médico del sanatorio Bátiz Ramos, a los 33 años, sin deberla ni temerla.