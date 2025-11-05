$!Retratan sensibilidad, color y simbolismo en ‘Catrinas ¡Viva la vida!’

La tradición, el arte y la memoria se unieron en la exposición fotográfica “Catrinas ¡Viva la vida!”, del Semillero Creativo de Fotografía se inauguró en el Museo de Arte de Mazatlán.

La muestra, organizada dentro del programa Cultura Comunitaria de la Secretaría de Cultura Federal, tuvo como objetivo proyectar la alegría que se vive al celebrar esta linda tradición mexicana y recordar con cariño y color a nuestros seres queridos que han partido.

Bajo la guía de las maestras Mercedes Cadena y Mariela Mexía, las y los participantes del Semillero Creativo presentaron una serie de fotografías llenas de sensibilidad, color y simbolismo, reflejando la visión joven y artística de la comunidad mazatleca.

Participaron en la exposición las alumnas: Alicia Perales Delgado, Amairani Guadalupe Pompa Vargas, Camila Mora Osuna, Frida Raquel Rosales López, Isela Guadalupe Armenta Melchor, Isis Yanezy Carranco Camacho, Laura Mónica Meza Ruíz, María Paula Romero Barrios, Melany Lucía Juárez Olvera, Nélida Romina Zatarain Moreno, Sofía Delgadillo Contreras y Yusleydi Jazmín Rodríguez Ramírez.