Reúne ‘Cine en el Parque’ a familias para disfrutar de ‘Coco’

Bajo la luz de la luna y las estrellas, decenas de familias mazatlecas disfrutaron de una noche de cine al aire libre con la proyección de la película “Coco”, como parte del programa “Cine en el Parque”, impulsado por el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, en coordinación con el Centro Municipal de las Artes.

El Parque Central se convirtió en una sala de cine al aire libre, donde niñas, niños, jóvenes y adultos se reunieron para compartir esta experiencia.

Algunos llegaron con sillas, cobijas y alimentos, mientras que otros aprovecharon el espacio para acudir con sus mascotas y disfrutar de la función.

Antes de iniciar la proyección, Julio Recinos, encargado del área de Cinematografía del CMA, dio la bienvenida a los asistentes y compartió una breve reseña de esta producción de Disney y Pixar, estrenada en 2017 e inspirada en las tradiciones mexicanas del Día de Muertos.

La historia sigue a Miguel Rivera, un niño que sueña con convertirse en músico, pese a que su familia mantiene una estricta prohibición hacia la música.

A través de un viaje al mundo de los muertos, el personaje descubre secretos familiares y la importancia de recordar a quienes ya no están.

La cinta, que obtuvo dos premios Óscar en 2018, además de un Globo de Oro y un premio BAFTA, ofreció una oportunidad para que los asistentes disfrutaran nuevamente de una historia que aborda los vínculos familiares, la memoria y las tradiciones mexicanas.

Durante la función, las niñas y los niños aprovecharon el espacio para convivir y jugar, mientras los adultos compartieron una noche diferente, lejos de las actividades cotidianas y de las pantallas de los teléfonos celulares.

Valeria Astorga, habitante de Mazatlán, consideró que este tipo de iniciativas son positivas porque motivan a las niñas y los niños a salir de casa, convivir y disfrutar de las actividades al aire libre.

Ishikawa Kushida, quien asistió por primera vez a una proyección de “Coco”, comentó que ya había conocido el programa en una edición anterior y destacó la comodidad de disfrutar una película bajo las estrellas, en una experiencia distinta a la de una sala de cine convencional.

Jorge Lezama, originario de la Ciudad de México, también expresó su agrado por estas actividades, pues permiten compartir tiempo con los seres queridos y disfrutar de espacios públicos en compañía de las mascotas.

De esta manera, “Cine en el Parque” continúa ofreciendo alternativas culturales y recreativas para las familias mazatlecas, al acercar el séptimo arte a espacios públicos y propiciar encuentros entre personas de distintas generaciones.