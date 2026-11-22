Con una nutrida asistencia de niñas, niños, jóvenes y adultos, el programa Cine en el Parque volvió a reunir a las familias mazatlecas para disfrutar del séptimo arte al aire libre, esta vez con la proyección de la película “Coraline y la puerta secreta”, en el Parque Central.

Decenas de espectadores acudieron la noche del viernes 20 de noviembre a esta función gratuita, organizada por el Centro Municipal de las Artes e integrada a la programación del Festival Cultural Mazatlán 2026, que produce el Instituto Municipal de Cultura.

Antes de iniciar la película, Julio Recinos, encargado del área de Cinematografía del CMA, dio la bienvenida a los asistentes y compartió información sobre los aspectos técnicos de la producción, así como de la compañía responsable de realizarla.

La cinta Coraline (2009), dirigida por Henry Selick y basada en la novela del escritor Neil Gaiman, fue la elegida para esta jornada. Se trata de la primera película producida por el estudio de animación Laika y cuenta la historia de Coraline Jones, una niña de 11 años que descubre una misteriosa puerta que la conduce a una realidad paralela, donde encuentra una versión aparentemente perfecta de su familia.

Sin embargo, ese mundo alternativo esconde una amenaza: la llamada Otra Madre pretende retenerla para siempre, por lo que Coraline deberá encontrar la manera de regresar a casa.

La respuesta de los espectadores fue evidente desde antes de comenzar la función, con familias que llegaron para ocupar sus lugares y compartir una noche de entretenimiento en uno de los espacios públicos de la ciudad.

Proyectan ampliar el programa

Durante su explicación, Julio Recinos destacó que Cine en el Parque nació con el propósito de fortalecer la convivencia familiar y recuperar los espacios públicos como puntos de encuentro para el esparcimiento y la actividad cultural.

Explicó que el programa no se limita a proyectar películas, sino que busca ofrecer una experiencia didáctica mediante información sobre los procesos técnicos y creativos que intervienen en cada producción cinematográfica.

El encargado del área de Cinematografía del CMA señaló que, después de seis proyecciones, la iniciativa ha conseguido formar una audiencia constante que cada viernes acude al Parque Central.

Ante la respuesta favorable, adelantó que existe la intención de ampliar el programa durante 2027 y llevar las funciones a otros espacios de Mazatlán, entre ellos el Parque Ciudades Hermanas, el Parque Lineal y distintas colonias.

Finalmente, resaltó las condiciones del Parque Central para recibir este tipo de actividades, al tratarse de un lugar accesible que cuenta con opciones deportivas, gastronómicas y recreativas para complementar la convivencia de las familias.

De esta manera, Cine en el Parque continúa acercando el cine a la ciudadanía y promoviendo alternativas gratuitas para disfrutar de la cultura en espacios abiertos.