Reúne Grupo Andart 22 miradas en ‘Eclecticismo’

La diversidad de estilos, técnicas y formas de entender el arte se hizo presente en la Galería Ángela Peralta con la inauguración de “Eclecticismo”, exposición colectiva del Grupo Andart que reúne el trabajo de 22 creadores locales.

La muestra está integrada por 38 obras realizadas en óleo, acrílico, tinta, acuarela, pastel, lápiz de color y escultura, con propuestas que van del retrato y el paisaje a piezas en las que los autores plasman emociones, inquietudes y distintas maneras de interpretar su entorno.

La ceremonia de apertura estuvo encabezada por Mónica Rice, coordinadora de Artes Plásticas del Centro Municipal de las Artes, quien dio la bienvenida a los artistas y asistentes que acudieron a conocer la exposición.

En representación del Grupo Andart, Alberto Ramírez agradeció el respaldo para concretar la muestra y destacó el trabajo que realizan los integrantes del colectivo desde la creación independiente.

“En cada pieza se reflejan las inquietudes, emociones e inspiraciones de sus autores; es una muestra del arte creativo de cada autor”, expresó.

Durante la inauguración también participó el escritor mazatleco Juan José Rodríguez, quien invitó a los asistentes a acercarse a las obras y establecer un diálogo con las diferentes propuestas reunidas en la sala.

Luego del corte de listón, artistas, familiares e invitados recorrieron la Galería Ángela Peralta y conversaron sobre las piezas que forman parte de “Eclecticismo”.

Entre las propuestas se encuentran las del creador Ramón McFly, quien participa con dos piezas de arte contemporáneo inspiradas en la figura de Batman, incorporando a la muestra una mirada distinta dentro de la variedad de lenguajes artísticos que caracterizan la exposición.

El concepto de “Eclecticismo” parte precisamente de esa convivencia de estilos y técnicas, donde cada creador conserva una identidad propia y, al mismo tiempo, comparte espacio con otras propuestas.

La exposición reúne la obra de Alberto Ramírez, Andrés Bravo, Antonio Figueroa, Andrés Rentería, Eduardo Partenzza, Ernesto Guevara, Fernando Monroy, Germán Ramírez Zataráin, Iván Ramírez Zataráin.

Así como también las obras de Joab Montes, Narciso López, Nicolás Hernández Nicher, Olivia Castro, Óscar Coronado, Ramón McFly, Rebeca Abigaíl Bravo, Rosa Alicia León, Rubén Zapien, Teresa Muñoz, Yuliia Yushyna y Anayeli Alcaraz.

“Eclecticismo” permanecerá abierta al público hasta el 2 de octubre de 2026 en la Galería Ángela Peralta, con acceso gratuito.

El recinto puede visitarse de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas, mientras que los sábados abre de 9:00 a 13:00 horas.