El escritor Vicente Quirarte Castañeda, quien es el invitado especial de esta edición de la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de Sinaloa 2024, presentó su libro Viento Armado en el Polideportivo de la UAS, sede del evento.

Originario de la Ciudad de México, Quirarte Castañeda es licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es un poeta, ensayista y escritor mexicano, autor de obras en diversos géneros literarios, como la dramaturgia, la poesía y la literatura fantástica, entre otros.

Para el escritor fue un placer estar de nuevo en Mazatlán, y dijo estar muy agradecido con la UAS por la invitación y la edición de este libro de consta de 688 páginas de su poesía.

El también narrador y dramaturgo comentó que el libro es una recopilación de poemas de sus libros desde 1977 al 2020.

Quirarte Castañeda presentó un libro que reúne la totalidad de la obra poética publicada desde Teatro sobre el viento armado (1979) hasta Bisturí de cuatro filos (2020), pasando por una catorcena de libros, varios de los cuales se han convertido en referencias señeras de la tradición lírica de México y la lengua hispánica.

Una obra fundamental de las letras, que abre incontables puertas al conocimiento del espíritu humano.

“Estoy muy contento estar aquí con mi familia de profesión, me siento muy contento, muy satisfecho de estar aquí; estoy muy agradecido, muy conmovido que sea la UAS quien publique mi poesía reunida, es un privilegio, es un libro que comenzó siendo un sueño y es una realidad ahora, y me conmueve que se ala UAS la que publique ese libro”, dijo.

“Es una recopilación, y pues sí, como dice un poeta de mi generación, ‘esto es lo que sé, que es casi nada’, y sí es una recopilación de cuatro décadas de pasión”, aseguro.

Quirarte que ha dedicado buena parte de su obra al tema del amor, ya sea en libros de poemas como Cancionero de Lucrezia Buti, Puerta del verano, El ángel es vampiro (Premio Xavier Villaurrutia 1991), Ciudad de seda, o en estudios críticos como El azogue y lagranada, es arduo lector del sinaloense Gilberto Owen.

“Me conmueve estar aquí en tierra de Owen, me siento muy deudor de Owen, una amiga me preguntaba cómo había sido mi pasión por él, y recuerdo que leí un verso de él que dice ‘Si no es amor, que es esto que me agobia de ternura’, y tuve que leer a ese poeta, y desde entonces me ha perseguido”, dijo.

Esa tarde, los acompañantes de Quirarte en el escenario, expresaron su admiración por el poeta, y leyeron un poco sobre su destacada trayectoria.