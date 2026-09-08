Reunirá Grupo Andart su diversidad artística en ‘Eclecticismo’

La diversidad de estilos, técnicas y formas de entender el arte será el eje de “Eclecticismo”, exposición colectiva del Grupo Andart que será inaugurada el viernes 11 de septiembre, a las 19:00 horas, en la Galería Ángela Peralta.

La muestra reunirá 37 obras de más de 22 artistas, quienes presentarán propuestas que transitan entre la pintura figurativa, abstracta y surrealista, además de incorporar en esta ocasión una pieza escultórica.

Alberto Ramírez, director del Grupo Andart, explicó que el título de la exposición responde precisamente a la intención de no limitarse a una corriente artística, sino reunir aquello que cada creador considera más valioso dentro de su propuesta.

“Eclecticismo es eso, buscar qué es lo más valioso en cada corriente y, en este caso, qué es lo mejor que puede aportar cada artista”, señaló.

Óleo, acrílico, acuarela y gouache serán algunas de las técnicas presentes en la exposición, que abordará temas como naturaleza muerta, fauna, flora, paisajes, retratos y marinas inspiradas en Mazatlán.

Entre las propuestas que buscarán llamar la atención se encuentra la escultura surrealista de Óscar Coronado, realizada en acero y creada especialmente para esta muestra.

La pieza, dijo el escultor, mide de aproximadamente 1.70 metros de largo por 1.50 metros de alto, y fusiona dos elementos que han despertado el interés del artista durante años que son los peces y los barcos.

Coronado cuenta con cerca de tres décadas de trabajo en el acero artístico y, aunque su actividad principal está relacionada con la elaboración de piezas de herrería y trabajos de mayoreo, decidió dedicar tiempo a esta obra para participar nuevamente con Andart.

El escultor explicó que su propuesta busca ofrecer algo diferente al público y que la experiencia acumulada durante años le ha permitido desarrollar este tipo de piezas con mayor facilidad.

Para Ramírez, uno de los objetivos del grupo es precisamente abrir espacios para que los artistas den a conocer su trabajo y permitan al público acercarse a las emociones, ideas y mensajes que pueden existir detrás de una obra.

“Queremos que el trabajo que hacemos se conecte con el público”, expresó.

“Eclecticismo” será la tercera exposición que Grupo Andart presenta este año y permanecerá abierta hasta el 9 de octubre en la Galería Ángela Peralta. La entrada será gratuita.

Participarán Alberto Ramírez, Andrés Bravo, Antonio Figueroa, Andrés Rentería, Eduardo Partenzza, Ernesto Guevara, Eutiquio Valdez, Fernando Monroy, Germán Ramírez Zataráin, Iván Ramírez Zataráin.

Así como también Joab Montes, Narcizo López, Nicolás Hernández (Nicher), Olivia Castro, Óscar Coronado, Ramón McFly, Rebecca Abigail Bravo, Rosa Alicia León, Rubén Zapien, Teresa Muñoz, Yuliia Yushyna y Anayeli Alcaraz.