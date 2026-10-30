$!Reunirá Mazatlán a músicos internacionales en el Festival de Metales del Pacífico

“El fundamento principal del festival es traer a estos grandes músicos de todo el mundo, y de México”, expresó Cedillo, al señalar que la propuesta busca ir más allá de ofrecer espectáculos y dejar conocimientos entre los estudiantes y músicos participantes.

Durante 10 días, el encuentro reunirá a 71 artistas, de los cuales 30 son músicos locales o radicados en el puerto, informó Sebastián Cedillo, director general del festival, quien destacó que uno de los principales objetivos es acercar a los participantes a figuras de trayectoria internacional y fortalecer su formación musical.

MAZATLÁN._ Con la participación de músicos nacionales e internacionales, Mazatlán será sede de la tercera edición del Festival de Metales del Pacífico, que se realizará del 5 al 14 de noviembre con conciertos, clases magistrales y actividades dirigidas tanto al público como a estudiantes de música.

Las actividades tendrán como sede principal el Teatro Ángela Peralta, además de espacios como la Universidad Autónoma de Occidente, el Museo de Arte de Mazatlán, el Centro Municipal de las Artes y Colegas Estudio.

Los conciertos principales se realizarán los días 8, 10 y 11 de noviembre, con presentaciones durante la tarde y noche.

Las primeras tres actividades de cada jornada serán gratuitas y abiertas al público, mientras que los espectáculos estelares tendrán acceso mediante boleto.

El programa contempla la participación de figuras como el trompetista italiano Andrea Giuffredi, quien se presentará el 8 de noviembre junto al Ensamble de Metales de México y la soprano Vanessa Gama.

En esa misma jornada se entregará un reconocimiento a Gordon Campbell, fundador de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes.

El 10 de noviembre estarán Allen Vizzutti y Armando Cedillo, mientras que el día 11 participarán Adam Rapa y Summer Camargo, junto a Somos Música Big Band y la mezzosoprano Sarah Holcombe.

En esta jornada se rendirá homenaje al esposo de Sarah Holcombe, al músico Gerson Leos, integrante de la Banda MS y que hace algunos meses falleció.

Además de los conciertos, el festival ofrecerá más de 35 clases magistrales y dispondrá de 50 becas para estudiantes interesados en participar en las actividades académicas.

“Tenemos 50 becas para niños interesados, para jóvenes interesados en aprender”, mencionó Cedillo, quien explicó que la formación es una parte fundamental del proyecto.

Sergio Lizárraga, director general de Lizos Music, destacó el esfuerzo que representa mantener este encuentro y contribuir a su crecimiento.