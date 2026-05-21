Reunirá Ulamazatlán la tradición ancestral del Juego de Ulama de Cadera

Ulamazatlán 2026 el festival y exhibición cultural que celebra el milenario juego de pelota mesoamericano (Ulama de cadera) en Mazatlán, Sinaloa, reunirá a jugadores de comunidades tradicionales de Mazatlán y Escuinapa, a partir de este sábado 23, en el TASTE del Parque Kilómetro 0, la entrada será libre y gratuita.

El Instituto Sinaloense de cultura, en coordinación con diversas instituciones culturales y municipales, invita a la ciudadanía a disfrutarla exhibición del Juego de Ulama de Cadera 2026, un evento que busca preservar y difundir una de las tradiciones deportivas y culturales más antiguas de México.

El espacio TASTE del Parque Kilómetro 0, ubicado sobre Avenida Leonismo Internacional y calle Teodoro Mariscal, en Mazatlán, Sinaloa.

Este encuentro contará con la participación de representantes de Mazatlán y Escuinapa, quienes mostrarán al público la práctica del Ulama de Cadera, considerado descendiente directo del ancestral juego de pelota mesoamericano, una manifestación que forma parte del patrimonio cultural e histórico del noroeste del país.

Asimismo, esta edición marca el segundo año consecutivo en que ULAMAZATLÁN se realiza en el Parque Kilómetro 0, consolidándose como un espacio de encuentro comunitario para la difusión y preservación de las tradiciones vivas de Sinaloa.

A través de esta actividad, el Instituto Sinaloense de Cultura reafirma su compromiso con la promoción y conservación de las expresiones tradicionales que fortalecen la identidad regional y acercan a nuevas generaciones al legado cultural de los pueblos originarios.

En la organización de este evento participan también el Centro INAH Sinaloa, el Gobierno Municipal de Mazatlán, el Instituto Municipal del Deporte Mazatlán, el Seminario de Cultura Mexicana y diversas instancias culturales y educativas.

El público asistente podrá conocer de cerca las reglas, dinámicas y significado histórico de este juego ancestral, en un ambiente familiar y de convivencia comunitaria.