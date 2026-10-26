Reunirán al teatro del noroeste del 27 al 31 de octubre en Culiacán

Obras de Sinaloa, Sonora, Chihuahua y las dos Baja Californias, además de una compañía invitada de Colombia participarán, tendrán funciones en los teatros Socorro Astol y Pablo de Villavicencio

Con obras que abordan problemáticas sociales, violencia de género, machismo, desapariciones, ausencias, y medio ambiente, la Muestra Regional de Teatro del Noroeste se llevará a cabo Culiacán del 27 al 31 de octubre, en Culiacán.

El encuentro busca propiciar el intercambio entre creadores escénicos, fortalecer a los grupos locales y acercar al público a distintas formas de hacer teatro.

Durante la presentación, Juan Avilés Ochoa, director del Instituto Sinaloense de Cultura, destacó que la muestra representa una oportunidad para fortalecer el trabajo de las agrupaciones y propiciar el intercambio entre creadores de distintas entidades.

“Estas muestras sirven para los colectivos teatrales para conocer los diferentes lenguajes escénicos”, expresó.

El funcionario añadió que estos encuentros también contribuyen al desarrollo de las agrupaciones locales y a la formación de públicos, una tarea que requiere continuidad y colaboración institucional.

”Sirven para fortalecer los grupos teatrales locales para el inacabable proceso de creación de públicos y la posibilidad también de articular políticas regionales con los diferentes estados, en este caso del noroeste”, señaló.

Avilés Ochoa recordó que estas iniciativas forman parte de una tradición teatral que surgió en Sinaloa y que, con el tiempo, trascendió el ámbito local.

”Igual que el Festival del Monólogo, es un esfuerzo que nació en el seno de la Universidad Autónoma de Sinaloa, con el famoso taller de teatro de la Universidad Autónoma de Sinaloa dirigida por Óscar Liera”, comentó.

Destacó que aquella iniciativa universitaria logró extenderse más allá de la institución y convertirse en un esfuerzo respaldado por distintas instancias culturales.

Rodolfo Arriaga, director de Programación del Isic, recordó que la Muestra Regional de Teatro del Noroeste tiene sus antecedentes en 1984, cuando los creadores sinaloenses plantearon la necesidad de establecer una comunicación más cercana entre las comunidades teatrales de la región.

“Efectivamente las muestras regionales tienen su origen aquí en Sinaloa en el 84, cuando un día nos planteamos que si estábamos todos tan cerca, en aquel tiempo funcionaba el tren, tú te ibas y en la mañana estabas en Hermosillo o en más tarde estabas en Mexicali. ¿Cómo era posible que no nos pudiéramos comunicar los teatreros? Era así como un principio básico”, dijo.

“Entonces, hicimos la primera muestra aquí en el 84 y de ahí se vinieron una serie de muestras regionales que pararon en los 90, y la muestra se retomó por allá en el 2016, 2017, y se mantuvo más o menos hasta 2019, pero ya con los nuevos gobiernos los recursos se destinaron a otras áreas y nos quedamos sin muestra”.

Arriaga explicó que la actual edición es resultado de acuerdos establecidos en reuniones nacionales de teatro y del compromiso de las entidades participantes para recuperar este espacio de intercambio.

“Créanme que este es un esfuerzo interinstitucional, regional, donde los gobiernos que participan, los grupos que participan, ellos ponen prácticamente el traslado y los honorarios y nosotros los recibimos. Es la manera como se puede hacer la muestra ahora”, indicó.

Para esta edición, los estados participantes realizaron procesos de selección de sus propuestas. En el caso de Sinaloa, la obra elegida fue “Mica y su oso de peluche”.

Arriaga consideró que una de sus características es que las agrupaciones mantienen una relación estrecha con el contexto del que surgen y con las historias que buscan contar.

“Yo veo algo muy característico: no se olvida el espacio donde los grupos están, desde donde cuentan su historia”, señaló.

En cuanto a los formatos, destacó el predominio de montajes pequeños, con pocos actores y escenografías sencillas, pero con especial atención al diseño de iluminación y sonido.

“Los montajes, a diferencia de antes, son pequeños formatos. Dos actores, un actor; casi todos son tres monólogos, cuatro monólogos y una obra de dos actores. Esa es una característica también”, explicó.

La sencillez de los elementos escenográficos no significa que las producciones renuncien a la exploración artística, sino que los creadores encuentran otras maneras de construir sus propuestas.

“Y la sencillez en el mobiliario, mesa, silla, pero con un diseño de iluminación muy importante, lo mismo que un diseño sonoro”, agregó.

En cuanto a los temas, mencionó las desapariciones, la violencia de género, el acoso, las desigualdades sociales y el cuidado del medio ambiente, problemáticas que encuentran en la escena un espacio para ser cuestionadas.

”Las temáticas de género es algo también muy característico en estos tiempos”, afirmó.

También destacó que el teatro continúa revisando conductas arraigadas en la sociedad, como el machismo, a través de propuestas que combinan la reflexión con otros géneros escénicos.

La programación también contempla actividades de formación e intercambio. Entre ellas destaca la participación de Mérida Urquía, artista colombiana invitada con la obra “Flor de Mar”, quien impartirá el taller “El canto de las moscas”, dirigido a personas con experiencia teatral de nivel intermedio y avanzado.

También se realizará un conversatorio sobre la obra dramática del sonorense Cutberto López, en el que participarán su hijo Felipe López, el actor Osvaldo Sánchez, recientemente distinguido con un premio Ariel, y el dramaturgo Fernando Muñoz.

El programa

27 de Octubre

18:00 horas. Flor de mármol, Mi Compañía teatro, con Mérida Urquía. Teatro Socorro Astol.

28 de octubre

18:00 horas. Mika y su oso de peluche, de Sinaloa. Teatro Socorro Astol.

29 de octubre

18:00 horas. Silvano, el rey de los batos, de Chihuahua. Teatro Pablo de Villavicencio.

30 de octubre

17:00 horas. Medio pueblo, de Baja California. Teatro Socorro Astol.

18:00 horas. Mocos los traigo grises, de Baja California Sur, Teatro Pablo de Villavicencio.

31 de octubre

16:00 horas. Conversatorio “Cutberto López, legado teatral”, en el Lobby del Teatro Pablo de Villavicencio.

18:00 horas. Más allá del río, de autoría y dirección de Cutberto López, de Sonora. Teatro Pablo de Villavicencio.

28 al 31 de octubre

10:00 a 14:00 horas. Taller El canto de las moscas”, con Mérida Urquía. Nivel intermedio y avanzado. Inscripciones: artesescenicas@culturasinaloa.gob.mx.