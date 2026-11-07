Reunirán tres artistas sus obras en la exposición ‘El Circo’

La nostalgia, el color y la tradición circense llegarán a la Galería Rubio con la exposición pictórica “El Circo”, una muestra colectiva que reunirá las propuestas plásticas de Antonio Rembao, Carlos Calderón y Úrsulo Santos.

La inauguración será el viernes 13 de noviembre, a las 18:00 horas, en este espacio cultural ubicado a un costado del Teatro Ángela Peralta, donde el público podrá apreciar las obras de los tres artistas, quienes toman como inspiración el universo del circo y su relación con las artes escénicas.

A través de distintas miradas, la exposición aborda la alegría del espectáculo, el dinamismo de sus personajes y la nostalgia de una tradición que durante generaciones ha formado parte del entretenimiento familiar.

La muestra también recupera la historia circense de Mazatlán, ciudad vinculada a importantes acontecimientos de esta actividad artística.

Entre ellos destaca la llegada del Gran Circo Ecuestre de Chiarini, en abril de 1868, que instaló su carpa cerca de la zona donde actualmente se encuentran el Centro Municipal de las Artes y la Galería Rubio.

Asimismo, recuerda que Mazatlán fue cuna del Circo Atayde Hermanos, fundado el 26 de agosto de 1888, considerado una de las empresas de espectáculos de mayor trayectoria en México.

La exposición es organizada con el apoyo del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, que invita a la comunidad y visitantes a conocer esta propuesta artística que reúne pintura, memoria y tradición.

“El Circo” permanecerá abierta hasta el 11 de diciembre y podrá visitarse con entrada libre, como parte de la oferta cultural del Centro Histórico.