El Museo de Arte de Sinaloa inauguró en Culiacán la exposición “Origen y devenir”, que invita a descubrir la historia detrás de las casi mil obras que integran su colección. La muestra se presenta en el marco del 35 aniversario del recinto cultural, con nutrida asistencia.

La exposición, instalada en las salas 3 y 5 del recinto, ofrece un recorrido detallado por los distintos momentos y procesos que hicieron posible la construcción del acervo del museo. A través de documentos históricos, fotografías y testimonios, la muestra recupera la participación de artistas, donadores, instituciones y promotores culturales que han contribuido a su formación.

El edificio que alberga al Museo de Arte de Sinaloa tiene una rica historia. Su construcción inició en 1836, sirviendo a lo largo del tiempo como Palacio de Gobierno, sede del Ayuntamiento de Culiacán y espacio de detención policial, hasta su transformación en museo en 1991.

Inna Teresa Álvarez Otáñez, jefa del Masin, explicó que actualmente el museo cuenta con alrededor de mil piezas, incorporadas mediante donaciones de artistas y particulares, así como convocatorias y premios de adquisición. “La historia de la colección comenzó incluso antes de la inauguración del museo, el 21 de noviembre de 1991, cuando ya existía un acervo fundacional”, señaló Álvarez Otáñez, destacando la visión temprana para su conformación.

La jefa del museo recordó que, en sus inicios, la colección se enfocó principalmente en el arte moderno y la influyente Generación de la Ruptura. Con el paso de los años, el acervo se enriqueció con nuevas propuestas artísticas hasta incorporar una colección de arte contemporáneo, reflejando la evolución del panorama cultural.

Rodolfo Arriaga Robles, director de Programación del Instituto Sinaloense de Cultura, resaltó la riqueza de la colección del museo, que incluye obras de artistas nacionales e internacionales de gran renombre. Destacó la presencia de piezas de figuras como Diego Rivera y Rufino Tamayo. Arriaga Robles indicó que a menudo los sinaloenses no dimensionan el valioso patrimonio artístico que tienen a su alcance en este espacio cultural.

Manuel Acosta Román, integrante de la Sociedad de Amigos del Museo de Arte de Sinaloa, compartió parte de su experiencia en la formación del recinto, reconociendo las aportaciones de quienes participaron en el desarrollo y enriquecimiento de su colección a lo largo de las décadas.

Acosta Román destacó el respaldo constante de la Sociedad de Amigos del Masin, que mediante una subasta anual obtiene recursos para apoyar diversas necesidades y actividades del museo, e invitó a la ciudadanía a apropiarse de este espacio, visitarlo y difundir su importancia.

La declaratoria inaugural estuvo a cargo de Gloria Imelda Félix Niebla, secretaria de Educación Pública y Cultura de Sinaloa, en representación de la gobernadora Graciela Domínguez Nava.

La secretaria reconoció la importancia del museo como un espacio fundamental de preservación y difusión artística, así como su contribución a la formación cultural de niñas, niños y jóvenes de la región.

Félix Niebla subrayó que el Masin ha trascendido su función como recinto expositivo, al convertirse también en sede de presentaciones editoriales, actividades musicales y diversas expresiones culturales, por lo que llamó a fortalecer la difusión de su patrimonio y acercar a más personas a sus actividades.

Al concluir el protocolo inaugural, los asistentes pasaron a recorrer las salas 3 y 5 para disfrutar de la exposición. Durante la visita, Inna Teresa Álvarez compartió interesantes explicaciones sobre algunas de las piezas más representativas de la muestra, sus antecedentes y su valor artístico.