$!Revela ‘Hombruna’ el drama del machismo, la corrupción y la muerte

Los trabajos de dirección de Richard Viqueira, según comentó la actriz, parten de laboratorios. En el caso de “Hombruna”, este se llevó a cabo durante siete meses. En los que el equipo explora las posibilidades escénicas de los recursos que utilizarán. Mismo tiempo que le sirve a la actriz para adquirir habilidades como silbar, manipular globos, e investigar la psique del personaje.

“Tuve que acercarme a lugares que yo no quería de mí misma. Confrontarme ahora como una mujer madura para preguntarme quién soy, qué he hecho, qué no he hecho. Que sueños ya no tengo. Qué sueños quisiera haber alcanzado y cuáles no”, mencionó la actriz; que para comprender el arco dramático de Juana Barraza, desde su anhelo por ser una mujer reconocida dentro de la lucha libre, hasta su encierro y la pérdida de su hijo, tuvo que enfrentar aspectos no tan gratos de sí misma.

Si vio Hombruna el pasado miércoles 28 de septiembre y no está acostumbrado a ir al teatro, quizá se cuestione si lo que vio es teatro. Pues no son comunes este tipo de montajes en el puerto. Y en todo caso, ¿cuál es la relación entre el cúmulo de acciones representadas en escena, y la historia que la actriz contó?

Así como en la pintura, los movimientos y posibilidades escénicas dentro del teatro son múltiples. Y son obras como ésta las que ayudan a jugar con el teatro mismo para expandirlo y ofrecer otras posibilidades. Es parte del objetivo de Escena Mazatlán mostrar diferentes paradigmas y modos de hacer dentro del teatro, para ofrecerle al público un abanico amplio de la diversidad del teatro contemporáneo. De esta manera se espera que usted, el espectador, pueda discernir y escoger lo que le gusta y lo que no. Como cuando escoge degustar una merienda en vez de otra.

