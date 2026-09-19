Reviven a José Alfredo y sus musas en ‘Flor de Tres Raíces’

Las voces, historias y canciones que forman parte de la memoria musical de México cobraron vida en el escenario de Casa Haas con “Flor de Tres Raíces”.

La puesta en escena original de Eduardo Tapia rindió homenaje a José Alfredo Jiménez y a tres de las intérpretes que hicieron suyas sus composiciones, Lola Beltrán, Chavela Vargas y Lucha Villa.

Como parte del Festival Cultural Mazatlán 2026, la obra reunió al público en una velada marcada por la música mexicana, la nostalgia y los recuerdos en torno a uno de los compositores más importantes de la canción ranchera.

La propuesta plantea un encuentro entre las tres figuras femeninas, quienes, a través de recuerdos, diferencias y momentos de reflexión, comparten la influencia que José Alfredo Jiménez tuvo en sus vidas y carreras.

El elenco estuvo integrado por Eduardo Tapia, quien dio vida al compositor guanajuatense; Sarah Holcombe, como Lucha Villa; Rodee Ríos, en el papel de Chavela Vargas; Gabriela Gordián, como Lola Beltrán, así como Regina Walter, quien tuvo una participación especial como Frida Kahlo.

La música en vivo estuvo a cargo del Mariachi Centenario de Mazatlán, acompañado por el guitarrista y docente Luis Ornelas.

El repertorio incluyó canciones como “Un mundo raro”, “El último trago”, “Qué bonito amor”, “Que te vaya bonito”, “La Llorona”, “El Rey” y “Paloma Negra”.

Las interpretaciones provocaron la respuesta del público, que en distintos momentos acompañó con su voz algunas de las canciones más reconocidas de la música mexicana.

La función también tuvo momentos de convivencia con el público, entre ellos una rifa de cuatro botellas para brindar simbólicamente por la vida y obra de José Alfredo Jiménez.

Además, el elenco y los músicos dedicaron “Las Mañanitas” a Olga Ríos, madre de uno de los integrantes del mariachi.

Al finalizar la presentación, Eduardo Tapia agradeció la respuesta de los asistentes y destacó la demanda que tuvo la función, mientras el elenco recibió una prolongada ovación por parte del público.

“Flor de Tres Raíces” llevó al escenario una parte del legado de José Alfredo Jiménez desde la mirada de tres mujeres que marcaron la interpretación de sus canciones, en una propuesta que conjugó teatro, música en vivo y memoria popular.