Reviven la alegría del Carnaval de Mazatlán en el Sendero de Paz

La esencia de la máxima fiesta porteña volvió a encenderse la tarde de este viernes en el Sendero de Paz del Parque Central durante el evento “Recordando el Carnaval”, una celebración que convocó a cientos de familias mazatlecas y que incluyó una exposición de piezas de carros alegóricos que estarán a la vista del público durante las próximas dos semanas.

Presidió el evento, la Presidenta Municipal de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, quien se refirió al Carnaval como un regalo de Mazatlán para el mundo, enfatizando que el esfuerzo de los artistas y la alegría de su gente son la base para fortalecer la identidad local y promover la paz social.

En su discurso Palacios Domínguez reafirmó que el puerto es un destino de relevancia internacional, donde la hospitalidad, alegría y la cultura son el principal atractivo para los visitantes.