Reviven la alegría del Carnaval de Mazatlán en el Sendero de Paz

La esencia de la máxima fiesta porteña volvió a encenderse la tarde de este viernes en el Sendero de Paz del Parque Central durante el evento “Recordando el Carnaval”, una celebración que convocó a cientos de familias mazatlecas y que incluyó una exposición de piezas de carros alegóricos que estarán a la vista del público durante las próximas dos semanas.
Presidió el evento, la Presidenta Municipal de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, quien se refirió al Carnaval como un regalo de Mazatlán para el mundo, enfatizando que el esfuerzo de los artistas y la alegría de su gente son la base para fortalecer la identidad local y promover la paz social.
En su discurso Palacios Domínguez reafirmó que el puerto es un destino de relevancia internacional, donde la hospitalidad, alegría y la cultura son el principal atractivo para los visitantes.
El Sendero de la Paz se convirtió en un corredor cultural donde la ciudadanía pudo apreciar piezas originales que formaron parte de los carros alegóricos de la reciente edición del carnaval porteño.
La exposición se mantendrá a la vista del público durante las próximas dos semanas. En ella se pueden admirar piezas artesanales como “El kiosko de la Plazuela Machado”, “Colache carnavalero”, “Mujer dorada”, “La mujer mazatleca”, “Los caballos”, “La tambora sinaloense”, “La pulmonía”, “Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción” y “Los arcos de la calle Ángel Flores”, obras que sintetizan símbolos profundamente arraigados en la identidad mazatleca y en la narrativa visual del carnaval.
La labor de los artesanos que aportan su paciencia y creatividad para dar vida a las figuras del carnaval fue reconocida por la Presidenta Estrella Palacios.
La jornada se llenó de ritmo con la participación de comparsas reconocidas del Carnaval 2026. Entre ellas: “Plumas y Fiesta: El pato asado escénico”, presentada por la Academia Escénico Ferrer bajo la dirección del maestro Cali Ferrer; “Orgullo del Puerto”, de la Academia Latin Jazz, dirigida por la maestra Paulina Sánchez.
También se sumaron comparsas como “Reyna del mar y la tambora” de Danzaré, “Amores del trópico” de Idance Academia y “Sabores del pueblo” de Peques Dance. De manera especial, se contó con la participación de la comparsa de exhibición del DIF Mazatlán, integrada por adultos mayores, quienes aportaron un momento profundamente significativo, demostrando que el espíritu del carnaval es incluyente, alegre y generacional.
Como parte central del evento, se realizó un desfile al interior del Parque encabezado por el cortejo real del Carnaval Internacional Mazatlán 2026, con la presencia de S.G.M. Anahí I, Reina del6 Carnaval, y S.G.M. Mariana I, Reina de los Juegos Florales, acompañadas por sus cortes reales. También participaron Eileen I, Reina Infantil; y Noelia I, Reina de la Poesía; y Guillermo Orrante, Víctor Joel Márquez y Romeo Antonio, integrantes de la corte varonil, quienes aportaron un toque entrañable y simbólico a esta celebración.
Al término del discurso de presentación de “Recordando el Carnaval”, el ambiente se encendió con pirotecnia que iluminó el cielo y con la música de tambora en vivo, envolviendo a los asistentes en una atmósfera festiva que evocó, una vez más, la energía festiva del carnaval mazatleco.