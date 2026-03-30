‘Reza Sinaloa’, la magia de viajar en Semana Santa a través de la música

El concierto se programó en dos fechas previas a la Semana Santa, el primero, presentado en la Iglesia de Belén, del conjunto urbano residencial La Primavera; al día siguiente, viernes de Dolores y día que inician las procesiones en Sevilla, se llevó a cabo en el Teatro Pablo de Villavicencio, del Instituto Sinaloense de Cultura.

El director titular de la OSSLA, maestro Alexandre Da Costa, acertó ofrecer a los culichis, tan necesitados de estas expresiones culturales que contribuyen a vivir tranquilos y en paz en la ciudad, un concierto de carácter único en el mundo según lo expresó al inicio el propio director teniendo como testigo a un artista invitado al “cantaor” de flamenco, José Luis Jaén, sevillano de reconocido prestigio internacional por su calidad en la interpretación del llamado “cante jondo”.

“Reza Sinaloa”, alcanza a “Reza Sevilla”, la magia de viajar en Semana Santa a través de la música y el canto flamenco, a vivir las icónicas procesiones religiosas que son manifestaciones del Patrimonio Histórico Cultural de la región de Andalucía, que confiere identidad a sus habitantes y miembros de las hermandades andaluzas que protagonizan esta centenaria tradición en la ciudad de Sevilla, España, sustentada en la liturgia de la Iglesia Católica.

‘Reza Sinaloa’, análogo al concierto tradicional ‘Reza Sevilla’, se transformó en una bocanada de aire fresco que alivia y da esperanza por la paz.

‘Reza Sinaloa’, análogo al concierto tradicional ‘Reza Sevilla’, se transformó en una bocanada de aire fresco que alivia y da esperanza por la paz. ( )

Los dos conciertos fueron recibidos con gran aceptación del público que regularmente asiste al Teatro y por quienes estuvieron en la Iglesia de Belén, en su mayoría, sin duda, fans de la OSSLA a juzgar por los nutridos, vibrantes aplausos con que saludaron a los artistas, a los músicos integrantes de la orquesta y el coro de la Ópera de Sinaloa.

Cabe mencionar que el concierto en la Iglesia de Belén, fue un evento cultural con causa, auspiciado por la familia Coppel, sumado el patrocinio de empresas sinaloenses; los ingresos se destinarán a beneficiar Instituciones de Asistencia Privada.

De igual manera quiero destacar que el público que asistió al TPV, pagó su boleto de entrada lo cual nos da certeza de que se está haciendo conciencia sobre el sostenimiento ciudadano que merece esta compañía musical orgullo de Sinaloa.

Alexandre Da Costa, antes de presentar al solista invitado, el “cantaor” andaluz, José Luis Jaén, expresó que el espectáculo musical que se presenta es único, de un valor excepcional, tanto para España como para México, pues es la primera vez que se logra sacar de Sevilla, dedicado a la celebración de la Semana Santa en Culiacán, idea del productor invitado Manuel Marvizón, también español y compositor de muchas marchas y saetas andaluzas incluidas en el programa.

“Yo he tenido la suerte de conocer las fiestas andaluzas de Semana Santa desde muy joven, comentó Alexandre Da Costa, porque fui a estudiar a Sevilla; se celebran de una forma totalmente loca... hay gente que espera que las fiestas de Navidad terminen para poder dedicarse totalmente a celebrar la Semana Santa... los sevillanos organizados en hermandades marchan durante 10 días cargando sobre sus hombros los tronos, estructuras muy altas, en la parte superior posan las imágenes de la pasión de Jesús y la Virgen María... caminan acompañados de más de 800 músicos, profesionales que tocan sin parar, son 10 hermandades por día, durante diez días”.

Por su parte, el solista invitado, después de la presentación por Alexandre, notablemente emocionado expresó su gratitud por acogerlo cálidamente desde que llegó a Culiacán, dijo:

“Es un honor traerles, poder exportar (de Sevilla) algo con lo que yo he crecido, desde que era, desde antes de nacer... es un orgullo poder hacerlo, un regalo enorme, les agradezco su generosidad y trato exquisito... Ojalá, y ésta sea la primera vez de muchas, querido Culiacán, querido Sinaloa, querido México”.

El aplauso del público llenó la sala. Palabras que encierran el gran cariño, respeto y admiración que por tradición viven entre sí el pueblo español y el mexicano, más allá de los malentendidos gubernamentales.

En este punto, en medio de los aplausos que provocó el mensaje de José Luis, logré entender el motivo que originó este acontecimiento musical, único en el continente de América; fue el director, el productor y el solista, los tres hermanados se propusieron regalar a Sinaloa, especialmente a Culiacán una valiosa muestra del patrimonio histórico cultural de los andaluces, que nunca o casi nunca sale de Andalucía, solo se presenta en Semana Santa en Sevilla, genuina muestra de fe y fortaleza espiritual de los andaluces.

“Reza Sinaloa” análogo al concierto tradicional “Reza Sevilla”, aquí se transformó en una bocanada de aire fresco que alivia y da esperanza por la paz y la tranquilidad de los culichis.

El redoble continuado del tambor abrió simbólicamente el telón, sonido intermitente, marcialidad contrastante con la melodía que brota del violín que ejecuta magistralmente Alexandre; evoca la marcha de las procesiones, de los costaleros que son voluntarios que cargan con el peso de las imágenes de la virgen María a paso de palio; otros grupos, las hermandades, caminan dando pasos de misterio que representan a la Pasión de Cristo.

Los tronos se mueven de un lado a otro, se ven frágiles, mas no los hombres que henchidos de fe cristiana cargan el enorme peso de las estructuras que los sostienen.

Así inició el concierto, igual en la Iglesia de Belén, con la saeta andaluza titulada “Aquí quien manda eres tú”. Le siguió un sonoro toque de trompetas, como anunciando la apertura de la procesión, tocan la marcha “Imperium”, inmediatamente después interpretaron “Madre Hiniesta” marcha que acompaña a la procesión de la Virgen Dolorosa.

José Luis Jaén, solista, inicia su actuación mostrando su potente y modulado “cante jondo”, cantó primero “La Roca Fría del Calvario”, despertando curiosidad entre el público poco acostumbrado a escuchar canciones en estilo flamenco.

Acompañado de una introducción festiva, elegante, ejecutada por la orquesta, el “cantaor” acaparó la atención del público cuando reconocieron desde las primeras notas la melodía de la hermosa canción “Peregrina” del compositor yucateco Ricardo Palmerín, máximo representante de la trova yucateca. El autor R. Palmerín la dedicó al entonces gobernador de Yucatán, Felipe Carrillo Puerto, quien le pidió le compusiera una canción a la periodista norteamericana Alma Reed de quien, por supuesto, estaba enamorado. En el programa se anunció como “Rocío”, para muchos el momento estelar de la primera parte del concierto.

La segunda y última parte del programa fue tan espectacular como la primera, en las pantallas de fondo se proyectaron imágenes de las procesiones lo cual volvió más espectacular el concierto. El solista José Luis Jaén, sorprendió al público incorporando palabras alusivas a Sinaloa y a la Virgen de Guadalupe, en las estrofas de sus canciones flamencas.

“Cristo vive en Sinaloa.

Y por las calles

Te voy siguiendo, te voy sintiendo

Cristo vive en Sinaloa”

A la virgen de Guadalupe le dedicó esta estrofa:

“Con un nudo en la garganta

Vengo a cantarte, madre mía,

Y a rezarte de rodillas

Mi virgen de Guadalupe, bendita”.

Imaginen ustedes las emociones y sentimientos del público que asistió tanto a la Iglesia de Belén como al TPV; un verdadero privilegio haber disfrutado de esta joya musical que nos pone a tono para vivir espiritualmente la Semana Santa.

El Gran Final contó con la participación del Coro de la Ópera del Instituto Sinaloense de Cultura bajo la dirección de Marco Antonio Rodríguez. Se formó una suerte de ensamble musical compuesto por el coro, el director titular, el “cantaor” y la OSSLA.

El ingreso pausado al escenario de cada integrante del coro fue recibido con aplausos, enseguida el director manifestó su agradecimiento por su colaboración y dio cuenta al público de la calidad del grupo coral y de su director, igual lo hizo con los músicos de la orquesta a quienes nombró como maestros y les agradeció su disposición para lograr este singular concierto.

Las últimas piezas del repertorio del concierto, “A ti Manué”, “Salve Hiniesta”, “Esperanza de Vida” y “la saeta “Reza Sevilla” fueron ejecutadas magistralmente por el ensamble, destacando, al final, el virtuosismo de Alexandre Da Costa, tocando su violín Stradivarius en una concertación musical que nos elevó el espíritu.

¿Qué nos queda después de vivir la experiencia y escuchar este maravilloso concierto? La necesidad de proteger, salvaguardar, preservar para el futuro el Patrimonio Histórico Cultural de los pueblos, que les confieren identidad, dan cohesión social y generan orgullo de pertenecer a su comunidad.

Cuando la música se vincula con el patrimonio sea material, inmaterial o natural, se disfruta más y mejor, pues es conducto para revalorar el legado de nuestros antepasados.

El Padre Miguel, de la Iglesia de Belén, al término del concierto ahí realizado, expresó que la Iglesia Católica desde la antigüedad ha tenido en las distintas manifestaciones del arte y la cultura, es decir, la pintura, la arquitectura, la música, el canto etc. como medios muy eficaces para difundir las sagradas escrituras y los evangelios, este concierto “Reza Sinaloa”, dijo, es una muestra de ello, espero que el público lo haya disfrutado.

* Jaime Félix Pico es cronista adjunto de Culiacán y titular de la Asociación de Amigos de la Música de Culiacán.