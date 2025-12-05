Richard Gere anuncia proyecto de conservación en Jalisco

El anuncio se dio durante la charla que sostuvo con Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno federal, que llevó por título “Compasión en acción: una custodia compartida del planeta que deja que la naturaleza y la comunidad nos muestren el camino” y que se realizó como parte del programa de la feria.

En su visita a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el actor anunció que trabaja con inversionistas en un proyecto de conservación de un santuario ecológico en la región de la costa de Jalisco, al sur de Puerto Vallarta, en un área conocida como Xala.

Desde horas antes del inicio, largas filas rodeaban la sede y, una vez dentro, el público reaccionó con gritos y ovaciones cuando el actor saludó brevemente en español: “Buenas tardes a todos”.

Gere participó en una de las jornadas más concurridas de la FIL, en el programa FIL Pensamiento con la conferencia “Compasión en acción: una custodia compartida del planeta que deja que la naturaleza y la comunidad nos muestre el camino”.

El actor estadounidense Richard Gere reveló en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara que trabaja en la creación de un santuario ecológico de mil 200 hectáreas en la costa sur de Jalisco, en la zona de Xala, con apoyo de autoridades estatales y federales.

Al llegar, el público reaccionó con gritos y ovaciones cuando el actor saludó brevemente en español: ‘Buenas tardes a todos’. ( )

Cientos de personas atestaron el auditorio Juan Rulfo de la Feria y cientos más se quedaron fuera en la fila enorme que se formó y que salía de las instalaciones de Expo Guadalajara.

Cientos de personas atestaron el auditorio Juan Rulfo de la Feria y cientos más se quedaron fuera en la fila enorme que se formó y que salía de las instalaciones de Expo Guadalajara. ( )

Cientos de personas atestaron el auditorio Juan Rulfo de la Feria y cientos más se quedaron fuera en la fila enorme que se formó y que salía de las instalaciones de Expo Guadalajara. Desde su llegada, fanáticas clamaban su nombre “¡Richard! ¡Richard!”, mientras sólo pudieron verlo a la distancia descender de la camioneta en la que llegó al recinto ferial.

En la charla, Gere dijo que desde hace años comparte con su esposa el interés por la preservación de la naturaleza. Originalmente buscaban intervenir una zona en República Dominicana, sin embargo, contó que las personas en ese lugar creyeron que a él sólo le interesaba el dinero, por lo que terminó abandonando sus planes.

Tiempo después, su esposa, que tenía un trabajo en Guadalajara, voló hacia este destino y junto a ella se sentó un hombre que resultó ser su amigo ya que los hijos de ambos estudiaban juntos en Madrid, pero nunca hablaban de lo que hacían, así que aprovecharon el vuelo. Resultó que el amigo mexicano le comenzó a hablar de un proyecto en el que trabajaba y resultó que era muy similar al que desarrollaba en República Dominicana.

Ella llamó a su esposo y le contó que lo que hacía su amigo era idéntico a sus planes frustrados; no obstante, Gere le dijo que no estaba interesado después de pasar la horrible experiencia en la isla caribeña. Entonces ella le envió un video del lugar.

“Dije, ‘Dios mío, es uno de los lugares más hermosos que he visto en mi vida’. Casi no había sido tocado, no había desarrollos, eran mil 200 hectáreas, la mayor parte sobre la costa, era increíble, desde las montañas hasta el océano y había tortugas por todas partes, había protectores de tortugas y había leopardos, había un corredor de grandes felinos que pasaba por ahí, la gente local era maravillosa y feliz. Era el paraíso, me di cuenta de que ya había estado ahí hace unos 30 o 40 años con mi primera esposa, y recuerdo que sentí que estaba como en África hace unos 150 años: todo era hermoso y sin tocar. Entonces me convertí en socio, mi mujer también, de este desarrollo que prefiero llamar santuario”. No dio detalles sobre los montos de la inversión, aunque celebró que los gobiernos de Jalisco y el federal se comprometieron en apoyarlo.

Durante la charla también hablaron de una cinta que estrenará, Sabiduría y libertad, que trata de una conversación que Gere sostuvo con el Dalai Lama en la que trataron asuntos como el tiempo, los cambios, cómo las personas conectan con el mundo, su significado y si hay algo más allá, entre otros temas sobre la humanidad y la naturaleza.

Bárcenas le preguntó sobre los desafíos que enfrenta el mundo con los nuevos cambios geopolíticos y los conflictos que amenazan la estabilidad.

El actor respondió que lo que experimentamos tiene facetas y que podemos ser pesimistas y creer que este es el final, o lo podemos ver como un reto, que es más interesante. Definió que el destino del planeta está en manos de personas que nos conminan a tomar una postura. }

“Debemos demostrar quiénes somos, me siento muy avergonzado, como estadounidense, de este presidente, porque es un reto para nosotros”.

Lo colocó al nivel del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu y del presidente de Rusia, Vladimir Putin, quienes tienen un enorme poder pero están en el lado equivocado de la historia, del presente y del futuro.

“Tenemos malos líderes, nos debemos asegurar de no volverlo hacer, no permitirles a los malos que sean nuestros representantes en el mundo. Queremos líderes que compartan la misma visión, responsabilidad e inclusión, sin importar tu color, tu lengua ni tus preferencias sexuales. Cualquier gobierno que no es inclusivo es un mal gobierno, cualquier líder que no es incluyente, no es el líder correcto”, dijo Richard Gere.