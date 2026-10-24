Ríen sinaloenses sin parar, en el show de Virulo y Rachid

¡A gozar, que la vida se va a acabar! fue la frase con la que el cantante y humorista cubano Alejandro García “Virulo” comenzó su show titulado Saboreando con Virulo y Rachid, espectáculo que se presenta dentro del Festival Cultural Sinaloa 2026. El show de comedia se presentó en el escenario del Teatro Pablo de Villavicencio, el cual recibió a un gran número de seguidores del artista cubano, quien en esta ocasión vino acompañado del guitarrista de Silvio Rodríguez, Rachid, además del artista sinaloense Daniel Borrego, quienes deleitaron al público con melodías llenas de ese toque de comedia, sarcasmo y crítica, arrancando las carcajadas de los ahí presentes. “Estoy muy contento de estar por acá en Culiacán otra vez, esta vez dentro de este festival, ahora acompañado de mi buen amigo Rachid López, guitarrista de Silvio Rodríguez, desde hace 24 años, a quien como dice la canción, ‘lo prefiero compartido’”, expresó el cubano.

Virulo regresa a Culiacán con nuevo show.

Respecto al show, detalló, interpretará nuevas canciones, sn dejar de lado temas antaños que han gustado mucho, haciendo de este show, un evento libre, dando la oportunidad al público de pedir la pieza que ellos quieran, volviéndose así un encuentro mucho más relajado. “Con el festival ya tuvimos la oportunidad de presentarnos en Los Mochis, Choix, Guasave, hoy en Culiacán, y cerraremos en Mazatlán. Es un espectáculo divertido, donde incluyo canciones nuevas, así como las más conocidas, además de dedicar un espacio a temas de Silvio Rodríguez, quien próximamente cumplirá 80 años, sumándonos a su festejo y por la solidaridad con Palestina”. Rachid compartió que la respuesta del público a este show ha sido bastante positiva. “Hemos tenido una muy buena acogida donde nos hemos presentado, de mucho disfrute para ellos como para nosotros”, destacó el guitarrista.

El músico sinaloense Daniel Borrego, también participa en el show