Ríen y aplauden ‘Manual para no moverse en el frío’

Un Teatro Socorro Astol abarrotado recibió la presentación de Manual para no moverse en el frío, montaje protagonizado por alumnos del área de Teatro de la Escuela Superior de Artes José Limón bajo la dirección del maestro David Zatarain, como parte del Festival de Fin de Cursos del ciclo escolar 2025-2026.
Familiares, amigos, docentes y público en general llenaron el recinto para acompañar a las y los jóvenes actores en una función que destacó por la energía de sus interpretaciones y la estrecha conexión lograda con la audiencia.
Desde las primeras escenas, el público respondió con entusiasmo a las situaciones cómicas y absurdas de la obra, generando constantes risas y sonoras carcajadas que acompañaron el desarrollo de la historia.
La puesta en escena presenta a un grupo de personajes comunes y profundamente imperfectos cuyas vidas se entrelazan en una cadena de decisiones desacertadas, rencores, incomunicación y pequeñas mezquindades cotidianas. Mientras una insólita nevada está por cubrir la ciudad, sus destinos convergen en una serie de acontecimientos tan trágicos como cómicos, justo cuando el cielo parece dispuesto a regalarles un inesperado milagro meteorológico.
A través de un humor agudo y de situaciones llevadas al límite del absurdo, la obra propone una reflexión sobre las relaciones humanas y las consecuencias de nuestros actos, manteniendo en todo momento el interés y la participación del público.
Sobre el escenario, las y los estudiantes demostraron seguridad, dominio escénico y un evidente disfrute de su trabajo actoral. La complicidad entre el elenco y la audiencia fue creciendo a lo largo de la función, generando una experiencia teatral dinámica y cercana que mantuvo cautivos a los asistentes.
El elenco estuvo integrado por Mariano González Rochín (Narrador y Chofer 3), Valentín Galán Beltrán (Benito), Frida Sofía Cota Soto (Nana), Issac Alejandro Leyva López (Virgilio), Sasha Borrego Ruíz (Bernardita), Ana Lucía Velázquez Heras (Mercedes), Jesús Fabián Nevárez Urtusuástegui (Minervo), Carmen Alicia Ramírez Pérez (Josefina), Carmen Alicia Mendoza Valdivia (Marisa), Joel Emilio Vázquez Arce (Elvis y Ramsés) y Héctor Alayn Macías García (Humberto Cándido).
Al finalizar la presentación, las y los jóvenes actores fueron reconocidos con una prolongada ronda de aplausos que celebró tanto la calidad del montaje como el resultado de meses de preparación y trabajo colectivo. El entusiasmo reflejado en el escenario y la cálida respuesta del público convirtieron la función en una auténtica celebración del teatro y del talento emergente.