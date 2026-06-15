Ríen y aplauden ‘Manual para no moverse en el frío’

Un Teatro Socorro Astol abarrotado recibió la presentación de Manual para no moverse en el frío, montaje protagonizado por alumnos del área de Teatro de la Escuela Superior de Artes José Limón bajo la dirección del maestro David Zatarain, como parte del Festival de Fin de Cursos del ciclo escolar 2025-2026.

Familiares, amigos, docentes y público en general llenaron el recinto para acompañar a las y los jóvenes actores en una función que destacó por la energía de sus interpretaciones y la estrecha conexión lograda con la audiencia.

Desde las primeras escenas, el público respondió con entusiasmo a las situaciones cómicas y absurdas de la obra, generando constantes risas y sonoras carcajadas que acompañaron el desarrollo de la historia.

La puesta en escena presenta a un grupo de personajes comunes y profundamente imperfectos cuyas vidas se entrelazan en una cadena de decisiones desacertadas, rencores, incomunicación y pequeñas mezquindades cotidianas. Mientras una insólita nevada está por cubrir la ciudad, sus destinos convergen en una serie de acontecimientos tan trágicos como cómicos, justo cuando el cielo parece dispuesto a regalarles un inesperado milagro meteorológico.