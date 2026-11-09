Rinde Athenea Reyes homenaje a Lola Beltrán

Con un recorrido musical por las canciones que dieron fama a Lola Beltrán, la mezzosoprano Athenea Reyes presentó el concierto “Lola La Grande”, un homenaje a la intérprete sinaloense que dejó una huella en la historia de la música mexicana.

En el escenario de Casa Haas, Reyes estuvo acompañada por el Mariachi Tradicional, con quienes ofreció una velada dedicada a recordar la voz y el legado de María Lucila Beltrán Ruiz, conocida artísticamente como Lola Beltrán y originaria de El Rosario, Sinaloa.

El repertorio reunió algunas de las canciones más representativas del cancionero ranchero, entre ellas “Cucurrucucú paloma”, “Paloma negra”, “La cigarra”, “El sauce y la palma”, “Échame a mí la culpa”, “Cariño nuevo”, “Mi gusto es”, “Leña de pirul”, “Si nos dejan” y “Corrido de Mazatlán”.

Cada interpretación permitió recordar la aportación de Lola Beltrán a la música vernácula, género en el que se consolidó como una de sus máximas exponentes y llevó la canción ranchera a escenarios nacionales e internacionales.

Lola Beltrán fue la primera intérprete de música ranchera en presentarse en el Palacio de Bellas Artes, además de actuar en numerosas películas y representar a México en importantes escenarios del extranjero, entre ellos la Ópera de París.

Conocida también como “Lola La Grande”, su legado permanece vigente a través de canciones que forman parte de la identidad musical mexicana y que continúan siendo interpretadas por distintas generaciones de artistas.

Con este tributo, Athenea Reyes y el Mariachi Tradicional evocaron la trayectoria de una de las voces más representativas de Sinaloa y rindieron reconocimiento a la mujer que llevó el nombre de El Rosario y de su estado a distintos.