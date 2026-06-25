Rinde homenaje a sus raíces el escritor David Rubio, en su nuevo libro

Un homenaje a sus raíces, a su familia, a Mocorito, a la música y amigos, es lo que el escritor mocoritense David Rubio Gutiérrez ofrece en su nuevo libro titulado Raíces, Familia y Amigos del Alma, el cual se presentó en el Centro Sinaloa de las Artes Centenario. En la presentación, el escritor estuvo acompañado de amigos, familiares, y un pequeño ensamble de la nueva generación de la Banda de los Hermanos Rubio, quienes amenizaron la presentación interpretando algunas piezas. ”Hoy me siento muy orgulloso de compartir con ustedes estos momentos de alegría y felicidad, cuando el arquitecto del universo me ha permitido presentar con la grata presencia de todos ustedes mi libro Raíces, Familia y Amigos del Alma, un libro hecho con amor , sentimientos y pasión”, dijo.

Lilia Gil, David Rubio, Olga Judith Peña, Rubén Elías Gil y Víctor Manuel López.

Agregó que el libro da testimonio de sus orígenes, sus raíces, sus ancestros, tatarabuelos, abuelos y padres, quienes en diferentes momentos y circunstancias les dieron vida, educación cultura y bienestar, pero sobre todo, transmitieron valores para vivir en armonía y conducirlos al margen de la violencia, la mentira, el engaño y la traición. Rubio Gutiérrez compartió también que este libro tuvo la oportunidad de presentarlo en la Sierra del Palmarito, en La Huerta, San Benito, donde estuvo acompañado de su familia, autoridades municipales, amigos y habitantes de varias comunidades y rancherías. Agregó que también estuvo acompañado por las coplas de la casi centenaria Banda de Música de Música de los Hermanos Rubio, de Mocorito, y que el libro tuvo mucha aceptación, simpatía y reconocimiento.

El libro está dividido en siete capítulos.

Subrayó que fue en este espacio de la montaña, donde hace casi 100 años nació el apellido Rubio y la Banda de Música Hermanos Rubio, aquí su tambora, clarinetes, armonías, trombones, tuba, al compás con los sonidos y el tiempo, surgen alegres y melodiosas notas, empezándose a escribir una historia que hoy es orgullosamente esta banda. “Con la presentación de este libro me siento orgulloso de rendir homenaje muy merecido a esas esforzadas generaciones familiares, que están allá, en la dimensión cósmica, pero que dejaron huella, imagen y legados a las actuales generaciones, en las que encontré ejemplos de rectitud, disciplina, que se convirtieron en un legado y enseñanzas que han guiado mis pasos y seguramente permanecerán después de mi muerte”, subrayó Rubio Gutiérrez.

Rubén Elías Gil Leyva.

Raíces, Familia y Amigos del Alma, está divido en siete capítulos Mocorito en el devenir de su historia, Dinastía, Descendencia, Esfuerzo Generacional, Publicaciones testimoniales, Personajes ilustres cercanos al autor, Amigos del Alma, Los Gutiérrez: Un liderazgo en la historia y finalmente Sentimientos poéticos del autor. Entre los comentaristas estuvieron Rubén Elías Gil Leyva, notario, escritor y poeta, quien destacó que el escritor David Rubio nació para escribir, y que este su nuevo libro, fue hecho con amor y devoción. “El autor no sólo escribió esta obra con pasión y devoción, sino que lo hizo con sentimientos, con esos valores efectivos que tienen su razón en la moral y que influyen en todas nuestras acciones, en la que es notoria además, la bondad del autor”, dijo. Agregó, que el texto que el lector tendrá en sus manos, se encontrará con una serie de ideas y conceptos que confirman lo anterior. “El autor donde un homenaje a las generaciones de su familia que lo antecedieron. El homenaje se convierte en un acto de reconocimiento y de admiración hacia todos ellos, por lo que, al rendir tributo a su familia David Rubio Gutiérrez acepta que por ser parte de esa generación, comparte sus formas de vida”.

Olga Judith Peña Inzunza.

Detalló que en la obra que hoy se presenta, los ascendientes del autor se caracterizan por una virtud, el esfuerzo, éste relacionado con la voluntad y el deseo, esa energía consciente que pone al ser humano para lograr un propósito. También participó como comentarista Olga Judith Peña Inzunza, presidenta de la Fundación Dr. Enrique Peña Gutiérrez, quien manifestó que este libro brinda una reflexión de la lección de vida que se puede apreciar en esta hoja de vida del autor, a quien la une una gran amistad. “Para mi es un privilegio poder aparecer en la portada de su libro, y estoy aquí con el mayor de los ánimos para comentar el capítulo de Amigos del Alma, en el que recuerda a 13 amigos, en el que destaca las similitudes coincidencias, su formación en el magisterio, y continuar con una trayectoria importante dentro del ámbito cultural e histórico”, dijo.

El evento contó con importante presencia.