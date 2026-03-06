Rinde la OSSLA homenaje sinfónico por el Día Internacional de la Mujer

Con una nutrida asistencia y un público que siguió atentamente cada pieza del programa, la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes (OSSLA), agrupación del Instituto Sinaloense de Cultura, ofreció el concierto “Herencia de Luz”, un homenaje sinfónico en el marco del Día Internacional de la Mujer, bajo la batuta del director huésped Armando Pesqueira.

Antes de iniciar el programa, el director comentó que este concierto fue presentado previamente el pasado 8 de enero en el Metro de la Ciudad de México, donde también se realizó un homenaje dedicado a las mujeres, y destacó que esta presentación retoma ese espíritu de reconocimiento a través de la música.

La velada reunió un repertorio que transitó entre distintas tradiciones musicales, abriendo con el Preludio para la siesta de un fauno, de Claude Debussy, obra emblemática del impresionismo musical.

Posteriormente, el público disfrutó de la Suite No. 5: Canciones folclóricas de Jiangsu – Llovizna en el sur, del compositor Bao Yuankai, un colorido recorrido por melodías tradicionales chinas que incluyó movimientos como Fluir de arroyo, Paisaje de Wuxi, Melodía de flauta bambú, Sauce Verde y Cosechando amaranto rojo.