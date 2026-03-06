Rinde la OSSLA homenaje sinfónico por el Día Internacional de la Mujer

Con una nutrida asistencia y un público que siguió atentamente cada pieza del programa, la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes (OSSLA), agrupación del Instituto Sinaloense de Cultura, ofreció el concierto “Herencia de Luz”, un homenaje sinfónico en el marco del Día Internacional de la Mujer, bajo la batuta del director huésped Armando Pesqueira.
Antes de iniciar el programa, el director comentó que este concierto fue presentado previamente el pasado 8 de enero en el Metro de la Ciudad de México, donde también se realizó un homenaje dedicado a las mujeres, y destacó que esta presentación retoma ese espíritu de reconocimiento a través de la música.
La velada reunió un repertorio que transitó entre distintas tradiciones musicales, abriendo con el Preludio para la siesta de un fauno, de Claude Debussy, obra emblemática del impresionismo musical.
Posteriormente, el público disfrutó de la Suite No. 5: Canciones folclóricas de Jiangsu – Llovizna en el sur, del compositor Bao Yuankai, un colorido recorrido por melodías tradicionales chinas que incluyó movimientos como Fluir de arroyo, Paisaje de Wuxi, Melodía de flauta bambú, Sauce Verde y Cosechando amaranto rojo.
Antes de su interpretación, Pesqueira compartió con el público algunos comentarios sobre la obra, señalando que su música evoca paisajes de la China rural y que, a través de sus melodías inspiradas en la tradición popular de la región de Jiangsu, permite imaginar un recorrido por esos territorios, como si la música guiara el tránsito entre ríos, campos y poblados.
El programa continuó con Estrella cálida, de Perrené Mar, seguido por Mañana de primavera, de Lili Boulanger, compositora francesa cuya obra representa una de las voces más sensibles de inicios del Siglo 20.
La noche culminó con Má vlast: “El Moldava”, de Bedřich Smetana, una de las páginas sinfónicas más evocadoras del repertorio universal, que fue interpretada con intensidad y precisión por la orquesta.
La dirección del maestro Armando Pesqueira aportó solidez y matices interpretativos a cada obra, logrando una conexión especial entre la orquesta y el público, que reconoció la ejecución con un prolongado aplauso al finalizar el concierto.
El concierto será replicado este domingo 8 de marzo, a las 12:30 horas, en el teatro Pablo de Villavicencio, con entrada libre para el público en general.