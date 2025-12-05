Rinde la OSSLA un homenaje a los clásicos de la Navidad

Como cada año, el Teatro Pablo de Villavicencio dio la bienvenida a una de las épocas más esperadas del año, a través de uno de los eventos que avivan el espíritu navideño, como lo es el tradicional concierto sinfónico, el cual llevó por título Decembrino Cinema, con el que se rindió un homenaje a los clásicos de navidad, interpretados por la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes. Bajo la batuta del director español Sergio Alapont, el concierto que forma parte de la Temporada SAS 2025, el público que abarrotó el teatro en la primera de dos funciones, disfrutó de la interpretación de las bandas sonoras de filmes como El Grinch, Milagro en la calle 34, El Expreso Polar, El Extraño mundo de Jack, entre otros, mismos que fueron proyectados a lo largo del concierto. Cabe destacar, que en este concierto, se contó con la presencia inesperada del Grinch, ese personaje que salió de Villa Quién, conocido por odiar la Navidad, y aunque intentó hacer de todo para arruinar la velada navideña, no lo logró.

Sergio Alapont, director de la OSSLA.

Sobre el escenario, el cual lució una ambientación completamente navideña, que hacían sentir a los presentes estar dentro de la casa de Santa Claus, la orquesta avivó el espíritu navideño, celebró la vida en comunidad, compartiendo con chicos y grandes un momento inolvidable a través de la música, despertando con ello emociones que brinda esta época, con un programa que inició con un medley denominado Christmas at the movie. Tras esta pieza, llegó ahora A christmas carol, en donde se contó con la participación del coro infantil y juvenil de la Casa de la Cultura de la UAS, interpretando varios villancicos, que fueron agradecidos con sonoros aplausos por el respetable. La noche seguía su curso, y la música lograba envolver en ese júbilo navideño a los asistentes, no así al Grinch, quien buscaba de nuevo arruinar el concierto, intentando secuestrar los villancicos cinematográficos, sabotear el vestuario, los programas de mano, descordinar al director de la orquesta y hasta provocar un apagón accidental.

El Grinch se hizo presente, intentando arruinar el concierto navideño.

Aún así, nada detenía a la orquesta y su director, quienes esta vez interpretaron un popurrí del filme Home Alone (Mi pobre angelito), proyectando imágenes del mismo en la pantalla, para continuar con otro espacio musical, dedicado esta vez a otro clásico de Warner Bros, El Expreso Polar. La música de El Grinch, filme lanzado en el 2000, no podía faltar en este programa, interpretando de este, la música de James Horner y S. Murillo, donde una vez más la imagen del habitante de Villa Quién se hizo presente en el escenario. El talento sinaloense también se hizo presente en las voces de las sopranos Margarita Tizoc y Marilyn Cháirez, quienes para gusto del público, interpretaron con sus educadas voces las melodías Winter Wonderland, White Christmas, así como All I want for Christmas is you, este último que hiciera famoso la cantante Mariah Carey, para cerrar a dueto con Last Christmas.

Varios villancicos fueron los que interpretó el Coro Infantil y Juvenil de la Casa de la Cultura de la UAS.