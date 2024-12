Rinde Óscar Gómez tributo a Javier Solís

Una noche inolvidable vivió el público mazatleco en Casa Haas, donde el cantante Oscar Gómez rindió un emocionante tributo a la leyenda del bolero ranchero, Javier Solís.

A todo pulmón y con el sentimiento a flor de piel, Óscar Gómez brindó un par de conciertos en el “Tributo a Javier Solís”, eventos hospedados en la programación de los ecos del Festival Cultural Mazatlán 2024.

Con lleno total en sus presentaciones brindadas en Casa Haas, decenas de asistentes disfrutaron de una gran velada donde sonaron los temas más icónicos que fueron éxito en la voz del llamado Rey del Bolero Ranchero, brindando grata felicidad a los músicos y al público asistente.

Gómez subió al escenario acompañado del trío Voces y guitarras, haciendo una excelente mancuerna que les valió fuertes aplausos durante la hora que duró cada concierto.

Con su estilo Óscar Gómez interpretó temas que recordaron los años gloriosos de la música romántica mexicana, los cuales después de varias décadas siguen en el gusto de todas las generaciones.

El artista interactuó con los asistentes haciendo más íntima esta presentación.

Algunas canciones interpretadas en el recinto de la Mariano Escobedo fueron En mi viejo San Juan, Cenizas, Una Limosna, El Loco, Escándalo, Si dios me quita la vida, Gema, Me recordarás, Renunciación y Las rejas no matan.

También interpretó La media vuelta, Esclavo y Amo, Entrega total, Payaso y Sombras.

Luego del clamor de ¡otra, otra, otra!, el artista subió de nuevo al escenario para regalar, a manera de encore, la pieza Julia, concluyendo con éxito las alegres veladas.