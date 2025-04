Rinde Raúl Ramos Payán homenaje a los músicos con su obra

Ahí rinde un homenaje a los músicos, tan visibles hoy en las calles, pues al no haber vida nocturna en la ciudad por la crisis de seguridad que actualmente afecta a Sinaloa, han tomado los cruceros como un espacio para hacer sonar la tambora, como lo hicieron durante la pandemia.

“Uno recorre la ciudad o anda en los bares, no hay como ir a vivirla ahí mismo, y de ahí se retoman los temas. En el mundo oculto muchas veces se puede decir, cuando la gente se esconde o va a un bar a beber, hay comportamientos, formas que manifiestan, que afloran de la personalidad de la gente, aflojas un poco por el licor, y fue donde me surgió la idea de dedicarle una temática a los bares así y al comportamiento de la gente”, cuenta.

En más de 50 obras, entre pinturas al óleo, acrílico y dibujos recrea la vida en las cantinas, pero también aborda temas relacionados con la violencia y la vida cotidiana. También incluye algunas fotografías, que llama “fotografías alteradas” porque las trabajó en su computadora, las recreó con ayuda de las herramientas tecnológicas, dice.

“Me inspiré principalmente en el músico de cantina, el que anda vagando por las calles o los bares para tocar algunas melodías para que les den los parroquianos. Los músicos que piden para sacar el sustento, son el clásico músico pobre, ¿no? pues ellos no tienen eventos o presentaciones en las instituciones, son los que rondan por todos los bares. Es un homenaje a ellos”.

En la muestra se ven a los músicos con sus instrumentos, algunos con sus mascarillas, tal como se vivió durante la pandemia.

“Esta obra surgió precisamente en esos días de pandemia, en que había cierta soledad en los bares, que ellos entraban nada más a ver qué les caía, como dice comúnmente uno”.

La obra fue creciendo, pintaba un cuadro, lo enmarcaba y con el paso de los meses surgió la exposición.

“A veces haces bocetos o cosas así, los trabajas y después dices, ‘bueno, ahora lo voy a hacer más en serio, más terminado... Unos se quedaron a nivel de dibujo, incluso hago una analogía en cuanto al dibujo y el que ya está terminado al óleo, al acrílico. Presento el dibujo que lo antecede y la obra terminada para que se vea cómo fue el proceso, porque hay gente que me pregunta cómo lo hago”.

A mí me gusta más el trabajar con acrílico porque permite más rapidez en cuanto al secado, avanzas más rápido, también me gusta el mural, he pintado algunos murales aquí en la universidad, en Ciudad Universitaria, en la Facultad de Agronomía, tengo otro en el ayuntamiento.

“Casi toda mi obra tiene un contenido, yo pinto mi obra dentro del realismo figurativo y soy de los piensa que el arte debe tener un contenido, expresar la realidad en que vives o el ambiente que te rodea”, señala.

“Uno a veces hace abstractos, pero como una especie de juego, entre crear coloridos y eso, y te pueden quedar muy bellos y muy bonitos, pero como que siempre hay la necesidad de decir algo, y por eso yo siempre me he ubicado más dentro del realismo figurativo”.

La exposición reúne obras de 2020 a la fecha y se exhibe con un horario de apertura de 9:00 a las 18:00 horas.

En exhibición

40 pinturas

32 dibujos

10 fotografías