Rinden emotivo homenaje a figuras clave de la ópera

En una ceremonia llena de nostalgia, agradecimiento y una profunda identidad cultural, se llevó a cabo la entrega de reconocimientos a quienes han marcado un antes y un después en el ámbito cultural y operístico de Mazatlán.
En el Museo Casa del Marino, se honró también el esfuerzo del maestro Antonio González, fundador del Coro Ángela Peralta y a quienes, a lo largo de los años, han formado parte de esta institución coral.
El Director General del Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, Oscar García Osuna, encabezó el acto y en su mensaje y destacó el valor de la memoria histórica y el arte.
“En neurociencia decimos que recordar es volver a vivir. Pero cuando lo vives desde la alegría, desde la esperanza y desde el optimismo, es maravilloso, porque genera bienestar. A muchos de nosotros nos erizaba la piel una simple imagen”, reflexionó García Osuna al recordar los inicios del proyecto, cuando los pioneros llegaron a trabajar sin comodidades ni aire acondicionado.
“Llegaron a sembrar los frutos que están aquí y en muchas partes del mundo. Un verdadero formador, maestro Antonio, es aquel que es capaz de despertar en otro la curiosidad de querer seguir aprendiendo, de descubrir sus talentos y sus fortalezas. Hoy le dije a Mary: ‘Quiero estar con ustedes’, porque venía por mi dosis de recuerdos”, manifestó conmovido Oscar García.
Reconocimientos a la trayectoria y la constancia
Durante la velada, coordinada por María Murillo, se entregaron reconocimientos a importantes colaboradores cuyo trabajo detrás de escena y sobre el escenario ha sido clave para la permanencia de la música lírica en el puerto.
Sergio Castellanos García fue el primero en ser llamado al estrado, ovacionado por los asistentes. Se subrayó su “trabajo incansable” durante los últimos nueve años, siendo una pieza indispensable para materializar los proyectos del coro.
Juan Fernando Martínez Velasco recibió el aplauso del público y del presídium, y fue calificado como “la voz más bonita” que ha acompañado estos esfuerzos.
Ovacionan al maestro Antonio González
El momento cumbre de la noche llegó con el anuncio del reconocimiento al maestro Antonio González Guerrero, célebre fundador del Coro Ángela Peralta.
Al ser nombrado, el público le brindó una prolongada y efusiva ovación, acompañada de aplausos. Hasta Las Mañanitas con mariachi le cantaron, en un momento de gran celebración.
María Murillo, actual directora del Coro Ángela Peralta, rindió homenaje a la historia del Coro Ángela Peralta, habló de su impacto y trascendencia en la comunidad y en la vida de quienes han pasado por sus filas pero sobre todo destacó el impacto de su fundador.
“(El maestro Antonio González) es la persona a la que le debemos haber estado aquí, a la que le debemos el amor a la ópera y a la música. Nos enseñó la disciplina, el esfuerzo y todo lo que se puede lograr con constancia. No hay palabras para darle las gracias”.
“La mayor empresa de mi vida”: Antonio González
Visiblemente conmovido y cobijado por el cariño de sus alumnos y de la comunidad mazatleca, a sus 76 años, el maestro Antonio González compartió el profundo significado que tiene para él la agrupación que vio nacer y que hoy sigue floreciendo.
“Es la mayor empresa que emprendí en mi vida y es algo que está continuamente produciendo, regenerándose y activándose. Es como algo que dejé, pero sigue su marcha”, expresó el fundador.
El director coral se mostró feliz de reencontrarse con generaciones de artistas a los que formó en las aulas.
“Es una gran alegría ver a tantas gentes que pasaron durante los años por el aula por donde estuvimos trabajando, y que vinieron ese día a festejar su tiempo de ensayo, como también a mí. Es una cosa fantástica”, dijo.