Rinden emotivo homenaje a figuras clave de la ópera

En una ceremonia llena de nostalgia, agradecimiento y una profunda identidad cultural, se llevó a cabo la entrega de reconocimientos a quienes han marcado un antes y un después en el ámbito cultural y operístico de Mazatlán.

En el Museo Casa del Marino, se honró también el esfuerzo del maestro Antonio González, fundador del Coro Ángela Peralta y a quienes, a lo largo de los años, han formado parte de esta institución coral.

El Director General del Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, Oscar García Osuna, encabezó el acto y en su mensaje y destacó el valor de la memoria histórica y el arte.

“En neurociencia decimos que recordar es volver a vivir. Pero cuando lo vives desde la alegría, desde la esperanza y desde el optimismo, es maravilloso, porque genera bienestar. A muchos de nosotros nos erizaba la piel una simple imagen”, reflexionó García Osuna al recordar los inicios del proyecto, cuando los pioneros llegaron a trabajar sin comodidades ni aire acondicionado.

“Llegaron a sembrar los frutos que están aquí y en muchas partes del mundo. Un verdadero formador, maestro Antonio, es aquel que es capaz de despertar en otro la curiosidad de querer seguir aprendiendo, de descubrir sus talentos y sus fortalezas. Hoy le dije a Mary: ‘Quiero estar con ustedes’, porque venía por mi dosis de recuerdos”, manifestó conmovido Oscar García.