Rinden emotivo homenaje a la maestra Olimpia Chávez por 40 años de trayectoria

La danza, la música y la gratitud se dieron cita en una emotiva celebración organizada por el Instituto Sinaloense de Cultura, y la Escuela de Arte José Limón, para reconocer los 40 años de trayectoria ininterrumpida de la maestra Olimpia Chávez Arce, figura fundamental en la formación de generaciones de bailarines y promotores de la cultura popular en Sinaloa.

El teatro lució abarrotado de alumnos, ex alumnos, familiares, amistades y amantes de la danza folclórica, quienes desde el inicio generaron un ambiente festivo que se mantuvo hasta el final de la jornada. Porras, vítores, fuertes aplausos y muestras constantes de cariño acompañaron una ceremonia que tuvo como eje central la celebración de la vida.

La ceremonia contó con la presencia de Juan Avilés Ochoa, director general del Instituto Sinaloense de Cultura; los maestros Rodolfo Arriaga, director de Programación; Diego Rojas, director de Compañías Artísticas; Claudia Apodaca, directora de Formación y Capacitación del Isic y, la homenajeada, la maestra Olimpia Chávez Arce, directora de la Compañía Folclórica Sinaloense.

Durante su mensaje, Avilés Ochoa destacó la enorme aportación de Olimpia Chávez a la vida cultural de Sinaloa y señaló que pocas personas logran convocar un cariño tan genuino como el que quedó de manifiesto en la ceremonia.