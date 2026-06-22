Rinden emotivo homenaje a la maestra Olimpia Chávez por 40 años de trayectoria

La danza, la música y la gratitud se dieron cita en una emotiva celebración organizada por el Instituto Sinaloense de Cultura, y la Escuela de Arte José Limón, para reconocer los 40 años de trayectoria ininterrumpida de la maestra Olimpia Chávez Arce, figura fundamental en la formación de generaciones de bailarines y promotores de la cultura popular en Sinaloa.
El teatro lució abarrotado de alumnos, ex alumnos, familiares, amistades y amantes de la danza folclórica, quienes desde el inicio generaron un ambiente festivo que se mantuvo hasta el final de la jornada. Porras, vítores, fuertes aplausos y muestras constantes de cariño acompañaron una ceremonia que tuvo como eje central la celebración de la vida.
La ceremonia contó con la presencia de Juan Avilés Ochoa, director general del Instituto Sinaloense de Cultura; los maestros Rodolfo Arriaga, director de Programación; Diego Rojas, director de Compañías Artísticas; Claudia Apodaca, directora de Formación y Capacitación del Isic y, la homenajeada, la maestra Olimpia Chávez Arce, directora de la Compañía Folclórica Sinaloense.
Durante su mensaje, Avilés Ochoa destacó la enorme aportación de Olimpia Chávez a la vida cultural de Sinaloa y señaló que pocas personas logran convocar un cariño tan genuino como el que quedó de manifiesto en la ceremonia.
Destacó el merecido homenaje a la maestra Olimpia Chávez, que por más de 40 años se ha dedicado a la promoción, enseñanza y difusión de la danza folclórica.
Asimismo, señaló que la mejor prueba del éxito de su trayectoria se encontraba en la asistencia del público reunido esa tarde, y reconoció en ella a una mujer que ha sido ejemplo para generaciones de alumnos, dedicando su vida a la cultura y a la formación de ciudadanos a través del arte.
“Tu legado seguirá inspirando a las presentes y futuras generaciones”, afirmó, en uno de los momentos más emotivos de la ceremonia.
Como parte del homenaje se realizó la entrega de un reconocimiento institucional, además de la proyección de un video conmemorativo que permitió recorrer parte de la historia artística y docente de la maestra Olimpia, despertando recuerdos, sonrisas y profundas muestras de emoción entre los asistentes.
Posteriormente dio inicio el Festival de Fin de Cursos de los Talleres de Danza Folclórica de la Escuela Superior de Artes José Limón, concebido además como un homenaje escénico a la trayectoria de la maestra Olimpia Chávez.
El programa abrió con un número especial a cargo de integrantes de la Compañía Folclórica Sinaloense y ex bailarines de los talleres de folclore, seguido por los Sones de Aguascalientes, interpretados por el taller infantil.
Los ex alumnos regresaron al escenario con la estampa Revolución, mientras que el taller juvenil presentó Danzas y sones de Nayarit y una vibrante interpretación de Sones jarochos de Veracruz.
En la segunda parte de la función, el taller infantil presentó Zafra y fiesta en Sinaloa, dando paso a una de las estampas más representativas de la región: Fiesta de la Taspana, interpretada por la Compañía Folclórica Sinaloense.
El recorrido por las tradiciones sinaloenses continuó con Sinaloa Mestizo y Carnaval de Guamúchil, ambos a cargo del taller juvenil, para culminar con Comparsas de Carnaval, un colorido cierre en el que participaron todos los bailarines, llenando el escenario de música, movimiento y alegría.
Más que una función artística, la velada se convirtió en un viaje por México a través de sus sones, ritmos y tradiciones, así como en un homenaje vivo a la labor de una maestra que ha dedicado cuatro décadas a sembrar amor por la danza folclórica en cientos de estudiantes.