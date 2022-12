Carlos Alberto Camarillo Castro, director del Centro de Vinculación y desarrollo Regional del IPN Culiacán, reconoció que ese era uno de esos días en los que no se sabe qué decir ni cómo decirlo, porque no hay palabras que sirvan para explicar el pesar tan grande que se siente por la pérdida de un ser querido y sobre todo cuando esa persona deja un legado y una trayectoria caracterizada por la profunda vocación de servicio.

Silvia Paz Díaz Camacho, rectora de la Universidad Autónoma de Occidente, reconoció en López Alanís a una persona excepcional.

“Quienes lo conocimos sabemos que no había una sola cosa que Gilberto no hiciera por nosotros. Me acerqué a él y le dije que no teníamos archivo, y me dijo ‘yo te ayudo, Silvia’, y desde ese momento empezamos a trabajar”, dijo.

“Gracias a Gilberto López Alanís hoy nuestra institución cuenta con un archivo histórico y en su honor llevará su nombre a partir de hoy, es lo que podemos entregar a su familia, que tanto queremos”.

Gerardo Alapizco Castro, secretario general de la Universidad Autónoma de Sinaloa, comentó que Sinaloa entero lamenta la partida de uno de los pilares más sólidos de la cultura en el estado, de un referente en los estudios de la historia regional, un promotor incansable de este patrimonio inmaterial de esta tierra.

“Culiacán, que recorrió con sus pies, ojos y plumas, también se entristece... se ha ido un humanista que dejó huella en la UAS, un docente sensible, un estudiante avezado y prolífico. Su legado es único, su labor académica, editorial es invaluable y su ejemplo es digno del mayor de los respetos”.

Juan Avilés Ochoa, director del Instituto Sinaloense de Cultura, destacó que en los últimos 10 años condujo el programa De la sierra al mar y dio voz a los más recónditos promotores de cultura del estado.

Les dejó tareas pendientes, como el Centro Cultural de Bacurimí, que continuarán en su memoria y la carrera histórica de San Benito. Y ahora tienen también la tarea de reconstruir su archivo personal.