Rinden homenaje a la artista Rina Cuéllar

Como una mujer intensa, franca, honesta, inquieta, visionaria, inagotable y con una gran vena artística, definieron a la paleógrafa, pintora, artista y escritora, Rina Cuéllar Zazueta, en emotivo homenaje que le rindieron familiares y amigos en la Sala de Formación Lectora del Instituto Sinaloense de Cultura.

En un evento presidido por Isaac Esparragoza, director de Bibliotecas del Isic, el cronista Luis Antonio García y Cilia Guadalupe Félix Cuéllar, hija de la homenajeada, señalaron que Rina no ha muerto, pues mientras se les recuerde ella continuará viviendo, además de que es una musa que sigue iluminando nuestro camino y su legado permanece vivo entre nosotros.

Cilia Félix expresó que la conoció como mamá, pero hasta que falleció comprendió todo lo que era ella, pues no fue una mujer que se circunscribiera a su casa, sino que pertenece a todo Sinaloa.