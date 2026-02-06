Rinden homenaje a la artista Rina Cuéllar

Como una mujer intensa, franca, honesta, inquieta, visionaria, inagotable y con una gran vena artística, definieron a la paleógrafa, pintora, artista y escritora, Rina Cuéllar Zazueta, en emotivo homenaje que le rindieron familiares y amigos en la Sala de Formación Lectora del Instituto Sinaloense de Cultura.
En un evento presidido por Isaac Esparragoza, director de Bibliotecas del Isic, el cronista Luis Antonio García y Cilia Guadalupe Félix Cuéllar, hija de la homenajeada, señalaron que Rina no ha muerto, pues mientras se les recuerde ella continuará viviendo, además de que es una musa que sigue iluminando nuestro camino y su legado permanece vivo entre nosotros.
Cilia Félix expresó que la conoció como mamá, pero hasta que falleció comprendió todo lo que era ella, pues no fue una mujer que se circunscribiera a su casa, sino que pertenece a todo Sinaloa.
Indicó que abrió puertas en ecología, en el arte y en salas de lectura, pues siempre pensó en la cultura; por eso, abrió su Martes de Historia y su Jueves Literario en el Casino de Culiacán.
Añadió: “a todo le tiró y a todo le pegó. Fue un ave feliz que voló lo más que pudo y debemos conservar su legado”.
Varios de los presentes en el homenaje manifestaron sus sentimientos y recuerdos, pero no todos alcanzaron a expresarlos.
Incluso, como dijo Nicolás Vidales “los recuerdos son personales, propios, íntimos. Fue una gran y generosa mujer, adelantada a su tiempo, selectiva al brindar su amistad y que decía las cosas de frente y abiertamente, porque fue una mujer definida políticamente”.
Finalmente, todos coincidieron en el gran acierto que constituyó recuperar su mural que se encuentra en el Salón Constituyentes del Honorable Congreso del Estado, como recuerdo permanente de la deuda que se mantiene con ella.
Al evento, en el que el cronista Luis Antonio García Sepúlveda presentó una canción que le compuso a la homenajeada, con música de inteligencia artificial, se dieron cita los cronistas y escritores Francisco Padilla Beltrán, Yolanda Villaseñor de Amézquita, Olga Peña, Agripín Acosta, entre muchos otros.
