Rinden homenaje a la poeta Ana Belén López en el Día Internacional del Libro

La palabra como refugio, memoria y permanencia fue el eje del homenaje que la Universidad Autónoma de Occidente dedicó a la poeta Ana Belén López, en el marco del Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor, donde voces cercanas a su vida y obra evocaron su legado desde la intimidad de la experiencia compartida.

El Aula Magna de la institución se convirtió en un espacio de evocación colectiva, en el que alumnos, docentes, familiares y amigos se reunieron para recordar a una autora que, como coincidieron las participantes del conversatorio, “no puede entenderse sino a través de la poesía”.

La subdirectora académica, Lorena Estarrona, ofreció el mensaje de bienvenida en representación de la directora María de los Ángeles Llamas, destacando la importancia de preservar la memoria literaria local y acercar a las nuevas generaciones a figuras fundamentales de la cultura sinaloense.

Organizado por Silvia Michel, el homenaje incluyó la lectura de poemas, intervenciones musicales y un conversatorio en el que participaron Julieta Montero, María Félix y Aura Patrón, quienes compartieron anécdotas personales y reflexiones en torno a la obra de López.

Durante su intervención, Montero subrayó la precisión y cuidado en la escritura de la autora, quien dejó como herencia cinco libros construidos desde la brevedad y la exactitud del lenguaje.

“Escribía poco, pero buscaba la palabra justa”, recordó, al tiempo que evocó su paso por espacios literarios y su trabajo en medios como el periódico Noroeste, donde concebía la escritura como un laboratorio creativo.

La poeta fue descrita como una voz íntima, capaz de construir imágenes profundas con pocos elementos.

En ese sentido, su poesía fue definida como un ejercicio de contemplación de lo cotidiano, donde la memoria y el entorno se transforman en materia lírica.

Por su parte, la docente María Félix destacó la capacidad de Ana Belén para transmitir conocimiento e inspirar a nuevas generaciones. Recordó su experiencia como alumna en talleres literarios, donde la poeta impulsaba a sus estudiantes a encontrar su propia voz sin imponer estructuras rígidas.

“Era una persona que compartía desde la generosidad, siempre con la palabra exacta para motivarte”, expresó, al tiempo que resaltó su habilidad para construir textos breves, pero cargados de profundidad emocional.

El homenaje también abordó su vínculo con otras disciplinas artísticas, particularmente la danza contemporánea, donde su trabajo como docente dejó una huella significativa.

De acuerdo con los testimonios, su presencia en la formación de jóvenes bailarines permitió integrar la literatura como parte del proceso creativo, enriqueciendo la expresión escénica.

Asimismo, se recordó su interés inicial por la fotografía, disciplina que influyó en su manera de escribir.

Sus poemas, señalaron, funcionan como “instantáneas”, imágenes capturadas con palabras que detienen el tiempo y revelan significados.

A lo largo del encuentro, se leyeron fragmentos de su obra, donde elementos como la naturaleza, la memoria y el lenguaje se entrelazan en composiciones breves.

Versos como “es una cierta costumbre pensar que renacerán como árboles o flores o huesos” resonaron entre los asistentes como muestra de su sensibilidad poética.

El evento incluyó la participación de la alumna de música Abril Mérida, cuyas interpretaciones aportaron un matiz sonoro al homenaje, reforzando el carácter interdisciplinario del encuentro.

Entre anécdotas y lecturas, el público reconoció a Ana Belén López como una de las voces más significativas de la literatura sinaloense contemporánea, cuya obra continúa vigente a través de quienes la leen, la enseñan y la recuerdan.