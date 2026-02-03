Rinden homenaje a los músicos en la expo ‘31 artistas Internacionales’

Un homenaje a la creatividad, el talento y el legado de quienes dan vida a la música, identidad a la cultura a través de las notas, plasmaron 31 artistas internacionales en la exposición Nuestra Música, Nuestros Músicos, que se inauguró en la Casa de la Cultura de la UAS.

Se trata de un encuentro entre las artes visuales y la música, a 15 años de la Muestra Pictórica “31 Artistas Internacionales”, que celebra la creación.

Durante la inauguración, se rindió un homenaje a una figura cuya trayectoria y legado resuenan profundamente en la vida cultural de nuestra región: Alejandro Madrid Gómez.

También se reconoció a Manuel Medina Rivera por su destacada trayectoria en el ámbito musical, así como por su invaluable aportación al fortalecimiento del quehacer artístico, siendo un referente en la composición, la ejecución y el arreglo musical.

Acompañado del director de la Casa de la Cultura, José Pérez Santiago y el coordinador de Artes Visuales, Jorge Luis Hurtado Reyes, Fernando Mejía Castro, director Académico Cultural dio la bienvenida a esta edición de la exposición que presenta la obra de diferentes artistas, sobre todo porque se presenta en un recinto cultural tan emblemático de la Universidad.