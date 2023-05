En la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes, la Orquesta abrió la noche con la pieza “Cantoral”, del compositor mexicano Arturo Márquez, artífice en la conversión de formas y estilos musicales tradicionales, que creó como un tributo sinfónico al célebre artista.

El primero en subir al escenario fue el tenor Fernando de la Mora para cantar “Chamaca”, luego Eugenia León interpretó “Lo odio” y Javier Camarena “Noche no te vayas”. Después los tres juntos vocalizaron dos de los temas más queridos de Cantoral, “Regálame esta noche” y “El reloj”, las canciones más emblemáticas del compositor mexicano como.

La actriz mexicana Itatí Cantoral, a nombre de la familia, agradeció a la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, así como a todas las personas que hicieron posible este concierto en honor de su padre.

“La presencia de nuestro padre sigue intacta como si no hubiera partido a otra dimensión. La barca continúa navegando hasta los últimos rincones del corazón, diciéndonos que la distancia no es el olvido, al final él sigue cosechando todo el amor que nos dio, por eso decimos, noche no te vayas hasta esta noche perpetua”, dijo Itatí Cantoral.

También, José Cantoral interpretó la canción “Media vida”, como parte del repertorio que fue disfrutado por el público.