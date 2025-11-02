Rinden homenaje a Serrat y Sabina en La Casa del Marino

Un homenaje a Joan Manuel Serrat y a Joaquín Sabina rindieron músicos y cantantes en La Casa del Marino.

Este espacio se transformó en un escenario de romanticismo y bohemia al acoger, por primera vez, el programa “Jueves Literario” del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán.

Con una asistencia que superó el centenar de personas, entre niños, jóvenes y adultos mayores, el evento se desarrolló en un ambiente completamente familiar, celebrando la obra musical y poética de los inmortales Serrat y Sabina.

La velada fue inaugurada por María Muñoz, coordinadora del programa, quien expresó su agradecimiento al público por la entusiasta respuesta en este debut del programa en la Casa del Marino.