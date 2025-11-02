Rinden homenaje a Serrat y Sabina en La Casa del Marino

Un homenaje a Joan Manuel Serrat y a Joaquín Sabina rindieron músicos y cantantes en La Casa del Marino.
Este espacio se transformó en un escenario de romanticismo y bohemia al acoger, por primera vez, el programa “Jueves Literario” del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán.
Con una asistencia que superó el centenar de personas, entre niños, jóvenes y adultos mayores, el evento se desarrolló en un ambiente completamente familiar, celebrando la obra musical y poética de los inmortales Serrat y Sabina.
La velada fue inaugurada por María Muñoz, coordinadora del programa, quien expresó su agradecimiento al público por la entusiasta respuesta en este debut del programa en la Casa del Marino.
El talento local se unió para dar vida a los éxitos de los cantautores. El elenco artístico estuvo conformado por: Músicos: Luis Ornelas Páez y Cristóbal Vallejo (en la Guitarra), y Omar Ríos (en el Cajón peruano). Voces y Declamación: Ileana Osuna, Javier Chimaldi, Eunice Murúa, Sara Martí y María Muñoz.
El repertorio incluyó algunas de las piezas más emblemáticas de Serrat y Sabina, que despertaron la emoción de los asistentes con melodías como: “Las pequeñas cosas”, “Contigo”, “Tan joven y tan viejo” y “Quinientas noches”. Además, se interpretaron bellos poemas, entre ellos el “Poema de amor” de Serrat, “Pendiente de ti” y “Es caprichoso el azar”.
El público respondió con entusiasmo desbordado coreando cada canción, gritando vivas y aplaudiendo fuertemente, mientras muchos inmortalizaban el emotivo momento con sus teléfonos.