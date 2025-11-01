Rinden homenaje luctuoso a la escritora Inés Arredondo

Para concluir con broche de oro la 46 Celebración Universitaria Estatal de Día de Muertos, se inauguró en la Casa de la Cultura “Miguel Tamayo Espinosa de los Monteros” el altar principal dedicado a Inés Arredondo ‘Mujer de todas las letras’ como un reconocimiento a la destacada escritora mexicana.

También se instalaron mini altares dedicados a Rosa María Peraza, Dora Josefina Ayala, Socorro Astol y Norma Millán; una Exaltación dedicada a Eloísa Bonilla, así como un altar para Arturo Castañeda Dueñas, Gilberto López Alanís y Ramón Mimiaga, todos ellos personajes reconocidos en el quehacer cultural.

Al inaugurar el altar, Alfonso Mercado Gómez, director general de Servicios Escolares, expuso que Inés Arredondo fue una sinaloense destacada en el mundo de las letras, reconocida a nivel nacional e internacional y señaló que eventos como este enaltecen una de las tradiciones más emblemáticas en México.

“Hay características muy particulares del Día de Muertos y lo vamos a encontrar a lo largo y ancho de nuestro país, a pesar de que es heterogéneo, un mosaico de culturas y elementos que nos distinguen, pero lo que sí van a encontrar en estos espacios son tres elementos: el altar, las flores y las veladoras (...) sin embargo, es una tradición que depende de nosotros el inculcarla a nuestros hijos para que prevalezca en México y en el mundo”, compartió.

Para explicar cada uno de los altares, el coordinador de Artes Visuales, Jorge Luis Hurtado Reyes, dijo que un altar significa entregar el corazón a las personas a quien se dedica y ser responsables de la tradición y la cultura mexicana que nos habla del amor de nuestros antepasados.

“Los colores son una réplica de los colores sincréticos con el mundo hispano y el mundo mexicano, nunca va el color negro porque no estamos de luto, ya que el Día de Muertos en México es una fiesta viva para volver a abrazar a nuestros seres queridos (...) Nunca se olviden de amar a las personas que construyeron algo en nuestra vida (...) Esto son los altares de la Casa de la Cultura, agradezco a todos quienes participaron para poder lograr este proyecto”, refirió.

Como parte del programa se llevó a cabo Lectura en Atril “Una visita inesperadamente esperada” por el grupo teatral MonoloUAS; asimismo se presentó un Responso Mayo de Velación por parte del Seminario de Cultura Mexicana, Corresponsalía Culiacán.

El evento también contó con la presencia del director general de Extensión de la Cultura, Homar Arnoldo Medina Barreda; el presidente del Seminario de Cultura Mexicana Corresponsalía Culiacán, Nelson Algándar Chávez; el director de la Facultad de Artes, Samuel Ibáñez Morales; el director de Actividades Artísticas, Miguel Ángel Espinoza Castillo, entre otras personalidades en el ámbito cultural.