Rinden homenaje póstumo a Gilberto Owen en Filadelfia

En el cementerio Holy Cross, en Filadelfia, donde descansan los restos del poeta sinaloense Gilberto Owen, la mañana de este viernes, el consulado de México en aquella ciudad y el Gobierno del Estado de Sinaloa, le rindieron homenaje en su 74 aniversario luctuoso.

En la tumba donde descansan los restos del poeta nacido en El Rosario, Sinaloa, en 1904, fueron depositadas ofrendas florales para recordarlo y montaron guardia de honor el cónsul titular Carlos Gustavo Obrador Garrido Cuesta y el cónsul adscrito Raúl García Zentlapal.

Gilberto Owen, de padre irlandés y madre mexicana, es una de las figuras más destacadas del movimiento Los Contemporáneos y su legado sigue vivo en la literatura mexicana.

A lo largo de su vida, estudió en el Instituto Científico y Literario y ocupó cargos diplomáticos diversos.

Fue autor de Desvelo (editado de manera póstuma, en 1923), La llama fría (1925), Novela como nube (1926) y Perseo vencido (1949), entre otros.

Falleció en Filadelfia, Estados Unidos, el 9 de marzo de 1952.