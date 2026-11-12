$!Rinden homenaje póstumo y realza voces de mujeres en la FIL Culiacán

La Feria Internacional del Libro Culiacán 2026 conmemoró el legado de Marcelo López Pérez con un homenaje póstumo, mientras destacaba las voces femeninas a través de la literatura. El evento, realizado el 11 de noviembre en el Auditorio MIA, reunió memoria y relatos relevantes. Las presentaciones de las obras “El currículum de la Universidad de la Policía del Estado de Sinaloa a través de su gobernanza” y “Sombras del desasosiego” centraron los encuentros literarios. Estos abordaron la memoria institucional y las experiencias de mujeres en el Auditorio MIA. Esta edición de la Feria Internacional del Libro Culiacán, la cuarta en su trayectoria, se ha consolidado como un espacio clave para la difusión literaria y el diálogo cultural en la región. El evento busca anualmente promover la lectura y el encuentro entre autores y lectores.



El público atento a la presentación.

La primera presentación estuvo dedicada al libro de Marcelo López Pérez y Jorge Gastélum Escalante, una investigación que recupera testimonios y experiencias de quienes han formado parte de la Universidad de la Policía del Estado de Sinaloa (UNIPOL). La obra aborda desde sus inicios hasta su desarrollo como institución especializada en seguridad pública y profesionalización policial. El rector de la UNIPOL, José Carlos López Ortega, y la catedrática e investigadora Lydia Margarita López comentaron la obra. “Para la familia, esta publicación significa mucho y nos llena de orgullo ver el legado de mi padre reconocido”, expresó Santiago Nicolás López Barreda, hijo de Marcelo López Pérez, al agradecer la edición del libro póstumo. Jorge Gastélum Escalante, coautor, indicó que el texto representa un homenaje a Marcelo. Lydia Margarita López destacó que los libros son una forma de permanencia y trascendencia, mientras el rector José Carlos López Ortega señaló que la memoria del autor permanece en estas páginas, que aportan a la investigación y formación de los elementos de seguridad.

Sonia Higuera, antologadora y fundadora de la librería Sra. Dalloway, presentó ‘Sombras del desasosiego’.

Las participantes leyeron fragmentos de algunos cuentos.