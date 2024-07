Apegados a su esencia de teatro musical, eligieron icónicas canciones como “Hijo de la Luna”, “Hoy no me puedo levantar”, “Barco a Venus”, “El 7 de septiembre”.

Del lado romántico se escucharon “Me cuesta tanto olvidarte”, “Una rosa es una rosa”, “Mujer contra mujer”, “Tu”, canciones cargadas de amor, erotismo, que hicieron que el público participara coreando estos singulares temas.

Al final, tal como lo predijo el director de la obra Mario Abreu, “Quédate en Madrid” dejó más que complacido al público que salió nostálgico pero a la vez cantando, y recordando la bella música pop de la década de los ochenta.

Mecano fue un grupo español de género pop, pioneros del tecno-pop, new wave y wave en España, activos principalmente entre 1981 y 1992, periodo al que hay que sumar una fugaz reaparición durante seis meses y medio en 1998.

Estaba formado por la cantante Ana Torroja y los hermanos Nacho y José María Cano.

Su éxito sin precedentes en el mundo de la música cantada en español, se extendió a toda Hispanoamérica, Estados Unidos y Filipinas. Y resonaron en países ajenos a la cultura musical española, como Japón, Suecia, Alemania, Reino Unido, Brasil, Portugal y Países Bajos.

A lo largo de su historia, recibió 13 números uno desde 1982 hasta 1993 en los cuales se encuentran sus éxitos Me colé en una fiesta, Maquillaje, Me cuesta tanto olvidarte, Cruz de Navajas, Hijo de la luna, No hay marcha en Nueva York, El 7 de septiembre, La fuerza del destino, El Blues del esclavo y Mujer contra mujer, entre otros.