Rinden tributo a Renato Leduc y Chava Flores en Casa Haas

En una atmósfera donde la palabra y la música se fundieron el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán inauguró con éxito la nueva temporada de los “Jueves Literarios”.

Casa Haas lució a su máxima capacidad para recibir el recital poético-musical del grupo Juglarías. Bajo el título “Soy un hombre de pluma, y me llamo Renato...”, el colectivo rindió un profundo tributo a Renato Leduc, cuya pluma transitó entre el periodismo, la novela y una poesía que oscila entre el sarcasmo y la erudición.

Las poetas Lupita Cárdenas y María Muñiz dieron voz a la obra de Leduc, un autor que vivió la Revolución Mexicana desde las líneas del telégrafo y que plasmó en su obra una visión inteligente y crítica de la realidad nacional. Los asistentes se deleitaron con lecturas de poemas emblemáticos como “Égloga”, “Canción de cuna”, “Romance de los ojos del puente” y la célebre “Divagación sobre el retorno”.

El recital fue enriquecido por la interpretación musical de los guitarristas Ileana Osuna, Alejandro Ocampo y Cristóbal Vallejo, quienes trajeron al escenario el ingenio de Chava Flores, el eterno “Cronista musical de la Ciudad de México”.

Temas icónicos como “Mi México de ayer”, “El gato viudo”, “Sábado Distrito Federal” y “¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano?” fueron coreados por el público, creando un puente generacional que revivió la vida cotidiana del México del Siglo 20 a través de sus letras pícaras y nostálgicas.

Tras más de una hora de un viaje que transitó entre la risa y la nostalgia, la velada concluyó con la entrega de reconocimientos por parte del Instituto de Cultura a los integrantes de Juglarías, celebrando su labor en la difusión de las letras y la identidad cultural.