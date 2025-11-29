Rinden un emotivo homenaje a Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat

Una de las ediciones más emotivas de Jueves Literarios, se llevó a cabo con un recital dedicado a celebrar la obra poética y musical de dos referentes imprescindibles de la canción en español, Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat.

Bajo la dirección de María Muñiz, Casa Haas recibió a un público que agotó el cupo y se entregó de lleno a una velada íntima y profundamente evocadora.

El evento, titulado “Homenaje a Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat”, reunió sobre el escenario a Ileana Osuna, Eunice Murúa, Cristóbal Vallejo, Luis Ornelas, Sara Martí y Javier Chimaldi, acompañados por el percusionista invitado Omar Ríos, cuyas intervenciones en cajón y pequeños accesorios rítmicos añadieron cercanía y calidez a cada interpretación.

La atmósfera del recinto se transformó en un refugio donde la luz tenue, el silencio del público y el semicírculo de músicos crearon un espacio ideal para reencontrarse con la poesía hecha canción.

A lo largo del recital fueron interpretadas y leídas algunas de las letras más emblemáticas de Sabina y Serrat. Entre ellas resonó “De vez en cuando la vida”, pieza que recuerda cómo la existencia, a veces, sorprende con instantes luminosos que “nos besan en la boca”.

La velada permitió redescubrir el enorme valor literario de ambos artistas. Sabina, con su mirada irreverente, nocturna y punzante, ha sabido transformar la experiencia urbana, el amor desbordado y la ironía en versos inolvidables.

Serrat, desde una sensibilidad mediterránea, ha convertido lo cotidiano en filosofía cercana, en caricia, en reflexión profunda sobre el paso del tiempo, la memoria y la ternura.

Ambos coinciden en un punto esencial, logran que la palabra se convierta en refugio, en memoria viva y en un puente emocional hacia lo humano. Sus letras no solo se escuchan, sino que se piensan, se sienten y se cargan de nuevos significados cuando se leen en voz alta, como ocurrió en esta edición de Jueves Literarios.

Una experiencia colectiva que conmovió al público

El público reaccionó con suspiros, sonrisas y silencios atentos a cada lectura. La combinación de narración, canto suave, guitarras y percusión ligera generó una experiencia íntima que permitió redescubrir canciones conocidas desde una perspectiva literaria.

Jueves Literarios: un puente entre la literatura, la música y la comunidad

Con este homenaje, el Instituto de Cultura de Mazatlán reafirma el propósito de los Jueves Literarios: crear encuentros donde la palabra artística se comparta, se sienta y se celebre en comunidad. La obra de Sabina y Serrat, revisitada desde la lectura y la música, dejó claro que la poesía sigue viva, abrazando generaciones.