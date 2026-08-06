Ritmos latinos protagonizan la segunda jornada del Foro de Percusiones 2026

MAZATLÁN._ Ritmos envolventes, dinamismo y un marcado entusiasmo caracterizaron la segunda jornada del Foro de Percusiones 2026, un encuentro académico e interpretativo que fortalece la formación artística y el acercamiento de niños, jóvenes y adultos al universo de las percusiones en el Centro Municipal de las Artes.

Durante esta jornada, el destacado percusionista Francisco “Paquito” López, egresado de la licenciatura en Música del CMA, estuvo al frente de la clase dedicada a explorar sonidos y técnicas de la percusión latina, en géneros musicales como el son tradicional y la salsa.

Durante la clase magistral impartida en el Foro Experimental, López combinó la base rítmica de la batería con el ensamble colectivo de instrumentos clave como congas, bongós, timbales, maracas y marimba.

La convocatoria reunió a un público diverso -con edades que oscilaron entre los 10 y más de 40 años- permitiendo la integración de alumnos principiantes y ejecutantes con experiencia previa.

“Esta clase trata del acercamiento a la percusión latina: los timbales, los bongós, y la batería. Me sorprende la capacidad y el entendimiento (rítmico) de cada participante. Me gustó que nadie se quedó quieto, todos empezaron a tocar, hubo muchos resultados en (la improvisación) y en los solos”, destacó el destacado percusionista.

Para Paquito el encuentro fue gratificante pues permitió demostrar que la música puede generar un espacio de encuentro y aprendizaje donde la falta de experiencia previa no es un impedimento.

Los participantes que se acercaron por primera vez a determinadas técnicas hicieron el esfuerzo por comprenderlas y llevarlas a la práctica, convirtiendo el aula en un auténtico laboratorio de exploración sonora.

Antes de concluir y admitir que la experiencia al frente del grupo le está dando tablas para un futuro desempeño como docente, Paquito López invitó a los inscritos a sumarse a las actividades restantes “Que vengan preparados y que gocemos un poquito de este arte”.