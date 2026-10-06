Roban en Francia valioso libro de arte con cubierta de Dalí

Un libro de arte con la cubierta diseñada por Salvador Dalí fue robado de un museo en Issoire, Francia. La Fiscalía de Clermont Ferrand inició una investigación por el hurto de la excepcional obra, que estaba en exhibición.

El hurto se produjo en el Centro de Arte Contemporáneo de Issoire, una galería administrada por el coleccionista Christian Karoutzos, situada a las afueras de esa ciudad de unos 15 mil habitantes. El ejemplar se exponía en el lugar hasta finales de este mes.

Este hecho se inscribe en la oleada de robos que han sufrido los museos y centros artísticos franceses en los últimos meses. Entre los casos recientes destacan las joyas de la corona francesa, expuestas en el Louvre hasta octubre de 2025, que aún no han sido recuperadas.

“Se trata de una obra excepcional de gran valor, una obra excepcional y única”, señaló la Fiscalía de Clermont Ferrand en un comunicado, que abrió una investigación por el suceso ocurrido el 5 de octubre de 2026.

La cubierta, diseñada por Dalí en bronce con incrustaciones de oro, agujas y conchas, tiene un peso de 150 kilos, en total el libro, libro fue concebido por Joseph Foret, un modesto vendedor de quesos de la región de Auvernia y apasionado del arte, pesa 210 kilos.

Foret, quien conoció a Dalí y a Maurice Utrillo en París durante los años 50, se convirtió en editor de arte. Su meta fue crear el libro más costoso del mundo.

Para ello, contactó a siete pintores, entre ellos Dalí, Léonard Foujita, Bernard Buffet, Georges Mathieu y Ossip Zadkine. También involucró a siete escritores, como Jean Cocteau, Jean Giono y Emil Cioran.

A todos les pidió crear obras y textos inspirados en la obra del Apocalipsis de San Juan. Durante tres años, diferentes maestros trabajaron a mano en el libro, y la calígrafa Micheline Nicolas colocó los caracteres en unos 200 pergaminos.

En 1961, el libro fue presentado en el Museo de Arte Moderno de París. Viajó por exposiciones en todo el mundo hasta que, en 1970, Foret lo vendió debido a su ruina económica.

Su rastro se perdió en Japón, donde el coleccionista Karoutzos lo recuperó en 2003 con la intención de convertirlo en patrimonio nacional.